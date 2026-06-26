Ироқ омодаи истиқболи раҳбари шаҳиди уммат; муҳаррами имсол муҳаррами ҳусайнии — Хоманаӣ шуд

Ба гузориши агентсии байналмилалии хабаргузории Аҳли Байт (АБНА), пас аз шаҳодати раҳбари инқилоби исломӣ, Оятуллоҳ Хоманаӣ, тадороти васеъ бо ҳамоҳангӣ бо ниҳодҳои ироқӣ ва сафорати Эрон барои баргузории маросими ташйеъи пайкари эшон дар шаҳрҳои Наҷафи ашраф ва Карбалои муалло дар 17-уми тирмоҳ (8-уми июл) оғоз шудааст; рӯйдоде, ки пешбинӣ мешавад бо ширкати миллионии мардуми Ироқ ва ҳамчун рамзе аз амиқии пайвандҳои стратегии ду миллат баргузор шавад.
Бо назардошти дархостҳои мукаррари мардуми Ироқ, уламо, қабоил, ашойир, нухбагон барои мезбонӣ аз раҳбари шаҳиди инқилоб дар Ироқ ва ташйеъи пайкари мутаҳҳири эшон рӯзи чоршанбе 17-уми тир дар шаҳрҳои Наҷаф ва Карбало анҷом хоҳад шуд, ки иттилоърасонии дақиқ дар бораи замон ва макон, аз ҷониби масъулини давлати Ироқ анҷом дода мешавад.
Имсол муҳаррами ҳусайнӣ дар Ироқ рангу бӯи дигаре гирифт, изодорони ҳусайнӣ дар ҳайатҳои мазҳабӣ ва маддоҳон бо қироати ашъор дар таҷлили аз мақоми қоиди шаҳиди уммат мадҳиясароӣ карданд. Тасвирҳои шаҳид Имом Хоманаӣ бар дар ва девори ҳусайнияҳо ва хиёбонҳои Ироқ нишон аз алоқа ва вафодории шиъаёни Ироқ ба раҳбари шаҳиди инқилоби исломӣ аст.
Your Comment