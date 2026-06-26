Режими Оли Халифа як зани шиъаро дастгир кард

Ба гузориши агентсии хабаргузории Аҳли Байт (АБНА), мақомоти режими Оли Халифа «Фотима Ҳорун», муҳаққиқи соҳаи иҷтимоиро ба сабаби интишори назаре дар Instagram дар бораи ошуро боздошт карданд.
Вазорати корҳои дохилии Баҳрайн рӯзи панҷшанбе даъво кард, ки боздошти вай ба иттиҳоми сӯистифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ анҷом шуда ва мундариҷаи интишоршуда аз ҷониби ӯ, дорои ҳақорати ошкоро ба яке аз мазоҳиб будааст.
Дар муқобил, Ҳайати умури маҳбусони Баҳрайн ин боздоштро маҳкум кард ва онро ҳалқаи дигаре аз раванди маҳдудсозии низомманди озодии баён ва саркӯби соҳибони андеша ва фаъолони маданӣ дар ин кишвар донист.
Ин ниҳод дар баёнияе эълом кард, ки иттиҳомҳои пешниҳодшуда бар зидди Фотима Ҳорун, аз ҷумлаи иттиҳомҳои умумӣ ва номуайян аст, ки борҳо барои таъқиби қазоии мунаққидон ва ҷирмгардонии озодии баён мавриди истифода қарор гирифтааст.
Ба гуфтаи ин ҳайат, амали ин муҳаққиқ чизи бештар аз истифодаи ҳуқуқи табиии худ барои изҳори назар набудааст.
Ҳайати умури маҳбусони Баҳрайн инчунин таъкид кард, ки боздошти як чеҳраи донишгоҳӣ ва иҷтимоии шинохташуда танҳо ба сабаби интишори як назар дар фазои маҷозӣ, нишондиҳандаи афзоиши фишор ба ахён ва андешамандон ва кӯшиш барои маҳдуд кардани фазои маҷозӣ ва тезу тунд кардани назорати амниятӣ бар озодии баён аст; амале, ки ба гуфтаи ин ниҳод, бо ӯҳдадориҳо ва меъёрҳои байналмилалии ҳуқуқи башар мухолифат дорад.
Your Comment