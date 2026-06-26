Пастшавии шадиди захираҳои аслиҳаи артиши Амрико пас аз ҷанг бар зидди Эрон

Ба гузориши агентсии байналмилалии хабаргузории Аҳли Байт (АБНА), президенти Амрико «Доналд Трамп» ва мақомоти сатҳи боли Пентагон дар ҳоли ҳозир кӯшиш мекунанд бӯҳронро дар ду ҷабҳа ҳамзамон идора кунанд. Аз як сӯ, ширкатҳои аслиҳавӣ ва саноати мудофиавии Амрикоро барои афзоиши зуд истеҳсоли муҳиммоте, ки дар ҷанг бар зидди Эрон истеъмол шудааст, таҳти фишор гузоштаанд ва аз сӯи дигар, набарди сиёсиро барои бовар кунондани Конгресс барои тасвиби буҷаи иловагии бузурги 70 миллиард долларӣ барои таъмини хароҷоти ҷанг пайгирӣ мекунанд.
Бар асоси гузорише, ки рӯзномаи амрикоии «New York Times» интишор кардааст, ҷанг бар зидди Эрон боиси пастшавии шадиди захираҳои муҳиммоти артиши Амрико шудааст.
Артиши Амрико дар давоми ин ҷанг тақрибан 1100 адад мушакҳои крузи пинҳонкори дурмасрафро партоб кардааст. Мушакҳое, ки қарор буд дар амалиёти эҳтимолӣ бар зидди Чин истифода шаванд. Инчунин беш аз 1000 адад мушакҳои крузи Томагавк ба кор гирифта шуда, ки ба тақрибан 10 баробари миқдори хариди солонаи артиши Амрико аз ин навъи мушак баробар аст.
Ғайр аз ин, дар давоми ҷанг бар зидди Эрон беш аз 1200 адад мушакҳои пудофии Патриот партоб шуда, ки хароҷоти ҳар адад аз он беш аз 4 миллион доллар арзёбӣ мешавад. Инчунин беш аз 1000 адад мушакҳои дақиқи заминӣ ба кор гирифта шудааст. Арзёбиҳои дохилии Вазорати мудофиаи Амрико нишон медиҳад, ки захираҳои кунунӣ ба сатҳи нигаронкунанда паст шудааст.
Your Comment