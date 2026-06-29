Қолибоф: Бо ҷиддият пайгири хотимаи ҷанг дар Лубнон ҳастем

Ба гузориши агентӣ хабарии «Абна», Муҳаммад Боқир Қолибоф, раиси Маҷлиси Шӯрои Исломии Эрон, дар гуфтугӯи телефонӣ бо Набиҳ Беррӣ, раиси Маҷлиси Лубнон, бо таъкид ба ин ки дар музокироти ҳафтаи гузашта дар Швейтсария яке аз муҳимтарин масъалаҳо баррасии хотимаи ҷанг дар Лубнон ва ҳукмронӣ ва тамомияти арзии ин кишвар буд, изҳор дошт: «Ин масъала қисми муҳими банди якуми ёддошти фаҳми Исломобод байни Эрон ва ИМА мебошад, ки пас аз ишораи ҷиддии ҳайати музокиракунандаи Эрон ба мавориди вайронкунии ин модда, дар музокироти Швейтсария тасмим гирифта шуд, ки воҳиди назорати мунозиа байни Эрон, ИМА ва Лубнон таъсис дода шавад ва ин воҳид раванди иҷрои ин моддаро дар Лубнон пайгирӣ кунад.»
Қолибоф таъкид кард: «Ҳадафи мо хотимаи ҷанг дар Лубнон, бозгашти гурезагон ба хонаву кони худ, рафъи ишғолгарӣ ва хуруҷи режими сионистӣ аз сарзамини Лубнон аст ва мо бо ҷиддият пайгири ин масъала ҳастем.»
Дар идомаи ин гуфтугӯ, Набиҳ Беррӣ бо ташаккур аз мавқеъҳои Ҷумҳурии Исломии Эрон ва ҳайати музокиракунандаи Эрон, илова кард: «Он чӣ шумо дар Швейтсария пайгирӣ кардед, ба манфиати мардуми Лубнон аст, аммо душмани сионистӣ кӯшиш мекунад масъалаи эъдои ҳукмронӣ ва тамомияти арзии Лубнонро дар чаҳорчӯби тафоҳуми Исломобод тавассути роҳи дигар давразанӣ кунад.»
Тафоҳуми Вашингтон байни Лубнон ва режими сионистӣ як туҳфа ва фитна аст
Раиси Маҷлиси Лубнон ба тафоҳуми Вашингтон байни Лубнон ва режими сионистӣ ишора кард ва илова намуд: «Ин як туҳфа ва фитна аст ва Имом Алӣ (а) мефармоянд: “Фитна аз куштан бадтар аст”».
Ҳамчунин ду тараф дар ин тамоси телефонӣ бар гузаронидани зудтари ҷаласаи «воҳиди назорати мунозиа» барои назорат ва хотимаи ҷанг дар Лубнон таъкид карданд.
Your Comment