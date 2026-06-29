Машварати Бин Салмон ва Макрон дар бораи охирин таҳаввулоти ёддошти фаҳми Эрон-ИМА

Ба гузориши агентӣ хабарии «Абна» бо иқтибос аз агентӣ хабарии Қатар, Муҳаммад бин Салмон валиаҳди Арабистони Саудӣ имрӯз, якшанбе, дар рафти тамоси телефонӣ бо Эммануэл Макрон президенти Фаронса машварат кард.
Тибқи эъломи ин расона, валиаҳди Арабистони Саудӣ ва президенти Фаронса дар ин машварати телефонӣ оид ба таҳаввулоти минтақавӣ ва байналмилалӣ гуфтугӯ карданд.
Инчунин онҳо оид ба охирин таҳаввулоти марбут ба ёддошти фаҳми байни ИМА ва Ҷумҳурии Исломии Эрон ва низ кӯшишҳо барои дастёбӣ ба ҳалли ҳамаҷониба, ки амният ва устувориро дар минтақа таҳқиқ мекунад, баррасӣ карданд.
Агентӣ хабарии Қатар сипас илова кард: ду тараф бар аҳамияти таъмини озодии киштиронӣ ва ҳимояти кӯшишҳои дипломатӣ барои коҳиши шиддатҳо таъкид карданд. Онҳо инчунин дар бораи соҳаҳои ҳамкории муштарак ва маҷмӯе аз масъалаҳои минтақавӣ ва байналмилалии мавриди таваҷҷуҳи мутақобил гуфтугӯ карданд.
Your Comment