Президенти шикастхӯрдаи Амрико ба усулҳои музокира ё оташбас риоя намекунад

Ба гузориши агентсии хабарии «Абна», Иброҳим Азизӣ, раиси кумиссияи амнияти миллии Маҷлис, дар саҳифаи шахсии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Иёлоти Муттаҳида бори дигар дар миёнаи музокирот ба Эрон ҳамла кард.
Азизӣ илова кард: Президенти шикастхӯрдаи Амрико нишон додааст, ки ба усулҳои музокира ё оташбас риоя намекунад.
Вай тасреҳ кард: Ин вайронкунии бепарвои оташбас, ҳамчунон ки ҳамеша, ба ақибнишинӣ ва пушаймонии онҳо хоҳад овард.
Раиси кумиссияи амнияти миллии Маҷлис таъкид кард: бозии сарзаниш дигар самар намедиҳад.
Your Comment