  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Президенти шикастхӯрдаи Амрико ба усулҳои музокира ё оташбас риоя намекунад

27 Июн 2026 - 10:14
News ID: 1831979
Source: ABNA
Президенти шикастхӯрдаи Амрико ба усулҳои музокира ё оташбас риоя намекунад

Иброҳим Азизӣ дар паёме таъкид кард, ки президенти шикастхӯрдаи Амрико нишон додааст, ки ба усулҳои музокира ё оташбас риоя намекунад.

Ба гузориши агентсии хабарии «Абна», Иброҳим Азизӣ, раиси кумиссияи амнияти миллии Маҷлис, дар саҳифаи шахсии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Иёлоти Муттаҳида бори дигар дар миёнаи музокирот ба Эрон ҳамла кард.

Азизӣ илова кард: Президенти шикастхӯрдаи Амрико нишон додааст, ки ба усулҳои музокира ё оташбас риоя намекунад.

Вай тасреҳ кард: Ин вайронкунии бепарвои оташбас, ҳамчунон ки ҳамеша, ба ақибнишинӣ ва пушаймонии онҳо хоҳад овард.

Раиси кумиссияи амнияти миллии Маҷлис таъкид кард: бозии сарзаниш дигар самар намедиҳад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha