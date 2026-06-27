Намояндаи Лубнон: Исроил дар пайи барангехтани ҷанги дохилӣ дар Лубнон аст

Ба гузориши агентсии хабарии «Абна», Амин Шарӣ, намояндаи вобаста ба Ҳизбуллоҳ дар парлумони Лубнон таъкид кард: мавқеи ин ҳизб дар мавриди мухолифат бо музокироти мустақим бо режими сиёнистӣ собит аст.
Вай илова кард: Исроил кӯшиш мекунад он чиро, ки тавассути даргирии низомӣ ба даст наовардааст, тавассути барангехтани ҷанг миёни мардуми Лубнон ба даст орад. Тел-Авив мехоҳад аз Лубнон имтиёзоти бештар бигирад.
Шарӣ баён кард: ризоияти Ҳизбуллоҳ ба ҷойгиршавии артиши Лубнон дар ҷануби дарёи Литонӣ бо шарти ақибнишинии пурраи режими сиёнистӣ аз минтақа мебошад.
Пештар низ Аҳмад Қабалан, муфтии ҷаъфарии Лубнон, дар баёнияе ҳушдор дода буд, ки созишномаи ҳукумати ин кишвар ва режими сиёнистӣ бо миёнаравии Амрико «бадтарин фоҷиаи миллӣ» дар таърихи Лубнон аст ва ҳеҷ гуна қонунияте надорад.
Вай илова кард, ки ҳукумати кунунии Лубнон танҳо намояндаи худаш аст, на мардуми Лубнон.
Қабалан идома дод: масъалаи хавфнок ин аст, ки ин чаҳорчӯби созишнома ба артиши сиёнистӣ амалан навъе сарпарастиро бар амалкарди артиш ва заминҳои ишғолшудаи Лубнон ато мекунад ва ба таври талвӣ ҳукмронии Тел-Авив бар минтақаҳое, ки ишғол кардааст, ба расмият мешиносад.
Your Comment