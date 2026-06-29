Ҳизбуллоҳ: Ҷозеф Аун ба дунболи ҷанги дохилӣ дар Лубнон аст

Ба гузориши агентӣ хабарии «Абна», Навоф ал-Мусавӣ, намояндаи собиқи парлумони Лубнон ва узви баландпояи Ҳизбуллоҳ, тасреҳ кард, ки Ҷозеф Аун раисҷумҳури Лубнон касест, ки ҷанги дохилиро дар Лубнон мехоҳад ва ба Рудолф Ҳейкал фармондеҳи артиш фишор меорад, то истеъфо диҳад, аммо фармондеҳи артиш ин мавзӯъро рад мекунад.
Ал-Мусавӣ ба мардуми Лубнон итминон дод, ки тавофуқи чаҳорчӯб, ки дар Вашингтон байни намояндагони ҳукумати Лубнон ва режими сионистӣ имзо шуд, беарзиш аст ва ҷои нигаронӣ нест.
Аз тарафи дигар, шабакаи 12-и телевизиони режими сионистӣ ба нақл аз манбаъҳои огоҳ, гузориш дод, ки ҳукумати Лубнон ба таври расмӣ аз Вашингтон хоҳиш кардааст, ки «замимаи амниятӣ»-и тавофуқи чаҳорчӯбро бо ин режим нашр накунад. Таҳлилгарон бар ин боваранд, ки ин хоҳиши пинҳонкорӣ, гувоҳе бар моҳияти нангини ин замимаҳост, ки ба эҳтимоли зиёд дорои бандҳое дар тазод бо ҳокимияти миллии Лубнон ва қабули шартҳои амниятии таҳмилии ишғолгарон мебошад.
Ҳамзамон бо эълони имзои ин тавофуқ, шаҳри Бейрут, пойтахти Лубнон, шоҳиди тазоҳурот алайҳи ин тавофуқ шуд, ки аз ҷониби эътирозгарон нангин ва хиёнат ба ҳокимият ва тамомияти арзии Лубнон дониста шуд.
Your Comment