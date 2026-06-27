Вокуниши Ҳизбуллоҳ ба имзои созишномаи чаҳорчӯбӣ байни ҳукумати Лубнон ва режими сиёнистӣ

Ба гузориши агентсии хабарии «Абна», Ҳасан Фазлулло, узви фраксияи «Вафодорӣ ба муқовимат» дар парлумони Лубнон, дар бораи имзои созишномаи чаҳорчӯбӣ байни ҳукумати Лубнон ва режими сиёнистӣ дар Вашингтон баёнияе сар дод.
Дар ин баёния омадааст: Мо ба таври қатъӣ дар бораи раванди сиёсӣ ва амниятии музокирот бо режими сиёнистӣ ҳушдор медиҳем, зеро он ҳокимияти Лубнонро заиф мекунад ва ихтилофоти дохилии хатарнокро ба вуҷуд меорад.
Ҳасан Фазлулло таъкид кард: Мо аз ҳукумати Лубнон мехоҳем, ки музокироти мустақими худро бо режими сиёнистӣ ва тамоми қарорҳое, ки бар зидди мардуми худ гирифтааст, пас гирад, зеро он чи ки ҳоло дар пеш гирифтааст, раванди имтиёзоти ройгон ва ақибнишинии доимӣ аст, ки ба вайронии кишвар хоҳад овард ва танҳо дар хидмати манфиатҳои душман хоҳад буд.
Вай тасреҳ кард: Он чи ки яке аз шабакаҳои телевизионӣ бардошта ва аз сӯи баъзе маҳфилҳои шинохта шоъиа ва паҳн карда шудааст, ки мавқеи Лубнон дар бораи музокирот дар дидорҳои байни Ҳасан Фазлулло, генерал-майор «Ҳасан Шақир» ва бригадаи генерал «Андре Раҳал» танзим шудааст, пурра ва аз асл нодуруст аст ва ҳеҷ рабте бо воқеият надорад. Ин даъво пурра бар хилофи он чи аст, ки ба масъулини дахлдор дар роҳбарии Лубнон иттилоъ дода шудааст; мавзӯъе ки мавқеи Ҳизбуллоҳро дар мухолифат бо музокироти мустақим бо душмани исроилӣ таъкид мекунад.
Ин намояндаи парлумони Лубнон тазаккур дод: Нетанёҳу дар асл бо худаш музокира мекард. Ҳукумати кунунии Лубнон аз қонунияти ҳуқуқӣ бархурдор нест ва воситаҳои зарурӣ барои дикта кардани фармонҳоро надорад. Ин ҳукумат наметавонад созишномаи имзошуда бо душман дар Вашингтонро ба амал барорад, магар он ки бо дастгирии Амрико ба ҷанги дохилӣ ворид шавад. Ҳукумат ба душмани исроилӣ тӯҳфае пешкаш кард, ки дар амал ҳеҷ таъсире нахоҳад дошт.
Your Comment