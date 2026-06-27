Фидан: Набояд иҷозат дод, ки Исроил тавофуқи Эрон ва Амрикоро хароб кунад

Ба гузориши агентсии хабарии «Абна», Ҳокон Фидан, вазири корҳои хориҷии Туркия, дар нишасти матбуоти муштарак бо Анита Ананд, вазири корҳои хориҷии Канада дар Оттава, имзои тавофуқномаи байни Эрон ва Амрикоро, ки ба барқароршавии оташбас овардааст, иқдоми муҳим донист ва гуфт, ки густариши ин тавофуқнома ба Лубнон низ тағйироти мусбӣ аст.
Фидан таъкид кард: Набояд иҷозат дод, ки режими Исроил раванди музокиротро бо халал рӯбарӯ кунад ва аз афкори умумии ҷаҳон ва тамоми тарафҳои даргир хоҳиш кард, ки бо диққат, эҳтиёт ва мадарият амал кунанд.
Вай изҳори умедворӣ кард, ки тарафҳо равияи созандаи худро идома диҳанд ва дар бораи масъалаҳои боқимонда ҳарчи зудтар ба тавофуқ расанд.
Вазири корҳои хориҷии Туркия инчунин ҳифзи доимии озодии киштиронӣ ва гузари бефосила аз гӯтари Ҳурмузро дар шароити кунунӣ хеле муҳим арзёбӣ кард ва бори дигар омодагии Анқараро барои дастгирии раванди музокироти байни Эрон ва Амрико эълон кард.
Фидан дар бахши дигари суханрониҳояш ба тағйироти Ғазза ишора кард ва ҳушдор дод, ки ин минтақа ҳанӯз дар шароите хеле ҳассос ва осебпазир қарор дорад ва набояд аз он ғафлат кард.
Вай илова кард: Бо вуҷуди кӯшишҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ, Исроил ба ӯҳдадориҳои худ амал накардааст ва пешгирӣ аз ворид шудани кумакҳои башардӯстона ба Ғазза, вазъиятро вазнинтар кардааст.
Вазири корҳои хориҷии Туркия илова кард, ки Исроил бар хилофи муқаррароти оташбас, ба густариши ҳузури низомии худ идома медиҳад ва фишор бар нисарбозиёнро афзоиш додааст.
Вай бо ишора ба афзоиши ҳамлаҳои ҷомеанишинҳо дар соҳили ғарбӣ аз ҷумла Қудси шарқӣ, ин амалҳоро таҳдиди ҷиддӣ барои амалишавии сулҳи устувор донист.
Фидан дар охир гуфт: Машваратҳояш бо вазири корҳои хориҷии Канада бори дигар мавқеи муштараки ду кишварро дар бораи ҳалли масъалаи Фаластин дар асоси роҳи ҳалли ду давлатӣ ба таври одилона ва устувор таъкид мекунад.
Your Comment