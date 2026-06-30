Оятуллоҳ Арофӣ: Идомаи музокирот дар доираи сиёсатҳои низом ба манфиати кишвар аст

Ба гузориши агентҳои хабарӣ «Абна», оятуллоҳ Алиризо Арофӣ дар дидори худ бо Пезешкиён, пас аз қадрдонӣ аз амалиёти президент дар лаҳзаҳои ҳассоси кишвар, изҳор дошт: ҳузури майдонӣ ва пайвастаи ҷаноби олӣ дар шароити душвор ва ҳодисоти ахир, нишонае аз шуҷоат, масъулиятшиносӣ ва поибандӣ ба хидматрасонӣ ба мардум будааст.
Мудири ҳавзаҳои илмии кишвар бо ишора ба идоракунии масъалаҳои иқтисодии кишвар дар шароити маҳдудиятҳо ва тангиҳои мавҷуда, амалҳои ҳукуматро дар ин замина сазовори ситоиш донист ва афзуд: вуруди ҳукумат ба арсаи музокирот ва пайгирии роҳҳои дипломатӣ низ амали муҳим аст ва умедворем ин раванд дар доираи сиёсатҳои кулли низом ва роҳбарии олӣ идома ёфта, заминасози шаклгирии шароити мусоид дар давраи баъди ҷанг гардад ва дастовардҳои стратегии ҷанги сеюм (ҷанги муқовимат) устувор гардида, ҳамбастагии кишварҳои исломӣ ва меҳвари муқовимат тақвият ёбад.
Оятуллоҳ Арофӣ инчунин бо ишора ба захираҳои созмонёфтаи ҳавзаҳои илмӣ ва муассисаҳои олии ҳавзавӣ дар Қум ва саросари кишвар дар идоракунии иҷтимоӣ ва фарҳангӣ гуфт: дар қолаби сохторҳои қароргоҳии ҳавза, беш аз 40 ҳазор нафар аз нерӯҳои ҳавзавӣ дар ҳодисоти ахир ба майдон омаданд ва дар канори мардум ва низом нақши худро иҷро карданд. Ҳамеша ба ин нерӯҳо таъкид шудааст, ки дар баробари дастгирии қарорҳои низом ва роҳбарии олӣ, аз рафторҳои пурхушунат дар ин замина парҳез кунанд; ҳарчанд фазои интиқод ва пешниҳоди назарҳои коршиносӣ ва талаботгузорӣ низ бояд нигоҳ дошта шавад.
Оятуллоҳ Арофӣ дар идома бар омодагии ҳавзаҳои илмӣ барои ҳамкорӣ дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ва пешбурди намуди масҷидмарказӣ бо ҳамоҳангӣ ва роҳбарии қароргоҳи миллии масҷид таъкид кард ва гуфт: ҳавза ва рӯҳоният вазифаи худ медонанд, ки дар андозаи имконот ва захираҳои мавҷуда, барои ҳалли масъалаҳои ҷомеа ва кӯмак ба пешрафти кишвар дар майдон ҳузур дошта бошанд. Бегумон сабру тадбир ва муқовимати ҳукумат дар шароити кунунӣ нақши муайянкунанда дар гузаштани кишвар аз мушкилоти мавҷуда хоҳад дошт.
Вай бар таваҷҷуҳ ба андешаҳои имамомаи инқилоб ва риояи роҳнамудҳои роҳбари олии инқилоби исломӣ ва тавсияҳои марҷаъи изом (марҷаъҳои тақлид) ва низ машварат бо хабаргони ҳавзаву донишгоҳ ва бавижа таваҷҷуҳи акид ба мардуми азиз ва кӯчаву майдон ва низ маишати мардум таъкид кард.
Мудири ҳавзаҳои илмии кишвар инчунин пешниҳодҳое дар заминаи рушди ҳамкориҳои илмӣ ва байналмилалӣ пешниҳод кард, ки аз ҷумлаи онҳо метавон ба ҷалби донишҷӯёни хориҷӣ аз донишгоҳҳои муътабар, густариши таълими забони форсӣ ва интиқоли дониши техникӣ, рушди дипломатияи илмӣ ва фарҳангӣ, эҷоди шабакаҳо ва ҳалқаҳои сайёҳӣ барои кишварҳои ба Эрон таваҷҷуҳдошта ва баҳрагирӣ аз захираи тоҷирон ва фориғуттаҳсилони маркази ҳавзавӣ ва донишгоҳӣ дар рушди равобити иқтисодӣ ва фарҳангӣ ишора кард.
Your Comment