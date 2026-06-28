Даъвои Натаняҳу: ҳукумати Бейрут бо ҳузури мо дар ҷануби Лубнон мувофиқат кард

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абна», Бинёмин Натаняҳу, сарвазири режими сионистӣ, даъво кард: «Исроил ва Лубнон дар бораи таъсиси ду минтақаи амниятӣ барои иҷрои озмоишии нақшаи халъи силоҳи Ҳизбуллоҳ ба созиш расидаанд.»
Натаняҳу мувофиқати ҳукумати Бейрут бо ишғоли Лубнонро «ошкор» кард ва гуфт: «Амрико ва Лубнон бо идомаи ҳузури мо дар минтақаи амниятии ҷануби Лубнон мувофиқат кардаанд.»
Вай дар идомаи даъвоҳои худ илова кард: «Ба чаҳорчӯби созише расидаем, ки метавонад ба хотима додани низоъ бо Лубнон роҳ барад.»
Натаняҳу даъво кард, ки ин созиш дар пайи зарбаҳое ба даст омадааст, ки ба Ҳизбуллоҳ ворид шудааст.
Вай дар идомаи таҳдидҳояш алайҳи муқовимати Лубнон даъво кард: «Ба вайрон кардани инфрасохтори Ҳизбуллоҳ дар ҷануби Лубнон идома медиҳем ва ҳанӯз вазифаҳои зиёде боқӣ мондааст.»
Сарвазири режими сионистӣ, ки барои ҷилавгирӣ аз ҳамлаҳои Ҳизбуллоҳ ба Амрико рӯй овардааст, идома дод: «Тақрибан 90 дарсади арсенали мушакии Ҳизбуллоҳро нест кардаем.»
Вай илова кард: «Назорати минтақаи Шақиф дар ҷануби Лубнонро дар ихтиёр дорем ва дар онҷо боқӣ хоҳем монд.»
Натаняҳу даъво кард: «Ба нерӯҳои Исроил таъкид кардаам, ки барои муқобила бо ҳар гуна таҳдид дар Лубнон озодии амал дошта бошанд.»
Сарвазири режими сионистӣ дар идомаи даъвоҳояш илова кард: «Бо ҳар гуна амал барои маҷбур кардани хориҷ шудани нерӯҳои Исроил аз Лубнон мухолифат кардам ва ҳоло Вашингтон ва Бейрут ба Теҳрон мегӯянд, ки ин масъала ба онҳо алоқа надорад.»
Вай бо ба худ нисбат додани дастовардҳо даъво кард: «Созиш бо Лубнон метавонад ба созиши сулҳ табдил ёбад.»
Натаняҳу даъво кард: «Ин созиш қудрати Исроил ва Лубнонро тақвият ва қудрати Эрон ва Ҳизбуллоҳро заиф мекунад.»
Your Comment