Ҷамоати исломии Лубнон: Исроил бояд пурра аз хоки Лубнон берун шавад

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абна», ҷамоати исломии Лубнон рӯзи шанбе бо нашри баёнияе эълон кард, ки меъёри баррасии ҳар гуна созишнома ҳифзи ҳокимияти пурраи Лубнон, таъмини баромадани режими сионистӣ аз тамоми заминҳои ишғолӣ, қатъи таҷовузҳо, озодии асирон ва бозгашти бехатари шаҳрвандони ин кишвар ба минтақаҳои ҷанубӣ мебошад.
Дар ин баёния омадааст: «Қарор дар бораи ҷангу сулҳ бояд дар сатҳи миллӣ ва масъулиятнок, берун аз дастурҳои хориҷӣ гирифта шавад. Ҳар гуна баҳсу мунозира дар бораи инҳисори силоҳ дар дасти давлат набояд дар зери фишори ишғолгарӣ ва таҳдид сурат гирад, балки бояд тавассути гуфтугуи ҷиддии миллӣ ва баррасии стратегияи дифоии ҳамаҷониба барои тақвияти қувваи артиш дар ростои ҳифзи марзҳо ва мардум анҷом дода шавад.»
Ҷамоати исломии Лубнон нисбат ба шартӣ кардани баромадани режими сионистӣ ба шартҳои амниятии тағйирпазир ё ба таъхиргузоштанӣ, инчунин маҳдуд кардани ҳуқуқи Лубнон ба худмуҳофизат ҳушдор дод.
Ин гурӯҳ илова кард: «Ишғолгарӣ бояд ба охир расад ва баромадани Исроил бояд пурра, мувофиқи як нақшаи муайян ва кафолатҳои арабӣ ва байналмилалӣ сурат гирад.»
Your Comment