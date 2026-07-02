Миллати Эрон аввалин қурбониёни ҳуқуқи башари амрикоӣ аст

Ба гузориши агентсии хабарии АБНА, конфронси байналмилалии сездаҳуми «Ҳуқуқи башари амрикоӣ аз диди пешвои шаҳиди инқилоб» рӯзи панҷшанбе, 2 июли соли 2026 баргузор шуд.
Дар ин конфронс Ҳуҷҷатулислом вал-Муслимин Сайид Зиёуддин Ағаҷанпур – намояндаи Волӣ Фақиҳ ва раиси Созмони ақидатию сиёсии Вазорати дифоъ ва пуштибонии қувваҳои мусаллаҳ; Алӣ Боқирӣ Конӣ – муовини сиёсати хориҷӣ ва амнияти байналмилалии Шӯрои олии амнияти миллӣ; Носир Сироҷ – муовини умури байналмилалии Қувваи қазоӣ ва дабири Ситоди ҳуқуқи башари Ҷумҳурии Исломӣ; Иброҳим Азизӣ – раиси Комиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии Маҷлиси Шӯрои Исломӣ ва раиси Ситоди бозхонӣ ва ошкорсозии ҳуқуқи башари амрикоӣ; сардор Ҳоҷ Ҳасан Растегарпаноҳ – раиси Маркази таҳқиқоти стратегии иттилоот ва амнияти Ситоди кулли қувваҳои мусаллаҳ; сардор Ҳусейн Ризо Содиқӣ – мушовир ва раиси вижаи Дафтари назорати фармондеҳии кулл бар Созмони иттилоотии Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ; ва Амин Ансорӣ – дабири кулли Созмони ҷавонони ҳуқуқи башари Ҷумҳурии Исломии Эрон суханронӣ карданд.
Носир Сироҷ, муовини умури байналмилалии Қувваи қазоӣ ва дабири Ситоди ҳуقқи башари Ҷумҳурии Исломии Эрон, гуфт: Имрӯз дар конфронси «Ошкорсозии ҳуқуқи башари амрикоӣ» сухан меронем – на аз рӯи кина, балки аз рӯи масъулияти инсонӣ ва таърихӣ.
Вай илова кард: Имрӯз пешвои шаҳиди худ, Ҳазрати Оятуллоҳ Хоманаӣ (Разияллоҳу Таъоло анҳу) ёд мекунем; он марди бузург, ки дар моҳи марти соли гузашта дар ҳамлаи ҷинояткори режими Амрико ва режими сиёнистӣ ба шаҳодат расид. Ӯ солҳо бо нафузтарин калимот, рӯи воқеии ҳуқуқи башари амрикоиро ошкор кард ва имрӯз вазифаи мост, ки дар роҳи равшангари ӯ қадам гузорем ва ин ҳақиқати талхро фарёд занем.
Дабири Ситоди ҳуқуқи башар идома дода таъкид кард: Давлате, ки худро муҳофизи озодӣ, киромати инсонӣ ва ҳуқуқи башар муаррифӣ мекунад, оё дар амал низ ба ин усулҳо пойбанд аст? Пешвои шаҳиди мо солҳо пеш фармуданд: «Бардоштани масъалаи ҳуқуқи башар аз ҷониби Амрико барои фиреб ва воситаи фишор аст.» Ин ҷумлаи кӯтоҳ ҳақиқати бузургеро ошкор мекунад. Барои давлати Амрико, ҳуқуқи башар арзиши инсонӣ нест, балки воситаи сиёсӣ аст; воситае барои фишор ба миллатҳои мустақил ва дастгирии манфиатҳои ғайриқонунии худ.
Вай идома дод: Пешвои шаҳиди инқилоб дар яке аз суханрониҳои худ ба таври возеҳ фармуданд: «Имрӯз ҳеҷ кас дар ҷаҳон бовар надорад, ки Амрико ба ҷустуҷӯи ҳуқуқи башар аст» ва дар ҷойи дигар таъкид карданд: «Амрикоиҳо парчами ҳуқуқи башарро бардоштаанд ва мегӯянд, ки мо на танҳо дар кишвари худ, балки дар саросари ҷаҳон ба ҳуқуқи башар ваъдадори ҳастем. Хуб, ин як даъвост. Дар амал чӣ кардаанд? Дар амал, бузургтарин зарарро ба ҳуқуқи башар мерасонанд ва бузургтарин беҳурматиро ба ҳуқуқи башар дар кишварҳои гуногун раво медоранд.»
Амрико ҳар ҷо ки манфиатҳояш тақозо кунад, аз ҳуқуқи башар сухан меронад ва ҳар ҷо ки манфиатҳояш дар хатар бошад, чашми худро бар бузургтарин ҷиноятҳо мебандад.
Сироҷ инчунин гуфт: Пешвои шаҳиди мо дар ин бора фармуданд: «Агар касе дар ҷаҳон даъвои ҳимояти ҳуқуқи башар кунад, масъулони амрикоӣ бо назардошти ҳамаи амалҳои шармангезе, ки дар корномаи амалии худ дар соҳаи ҳуқуقи башар доранд, бояд ин даъворо пеш накишанд.»
Your Comment