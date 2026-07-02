Ғарибободӣ: Гулӯгоҳи Ҳурмуз зери фармони Эрон муайян мешавад, на СЕНТКОМ

Ба гузориши агентсии хабарии АБНА, «Козим Ғарибободӣ», муовини вазири корҳои хориҷӣ оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ ва байналмилалӣ ва музокиракунандаи ширкати Эрон, панҷшанбеи 2 июл дар як паёми шабакаи иҷтимоӣ навишт: Нишасти низомӣ дар Баҳрайн наметавонад барои Халиҷи Форс низоми ҳуқуқӣ ва амният созад.
Вай идома дода таъкид кард: Амнияти минтақа бо анҷоми дахолат ва хориҷшавии Амрико аз минтақа, эҳтиром ба ҳокимияти кишварҳо ва пазируфтани воқеиятҳои нави ҷуғрофиёии сиёсӣ таъмин мешавад, на зери чатри низомии Амрико.
Your Comment