Вэнс: Трамп хоҳони идомаи гуфтушунид бо Эрон дар асоси ӯҳдадориҳои қобили санҷиш аст

Ба гузориши агентӣ хабарӣ «Абна», «Ҷей Ди Вэнс», нохияи раиси ҷумҳурии Амрико, бо ишора ба раванди гуфтушунид бо Эрон, даъво кард, ки гуфтугӯҳои техникӣ миёни ду тараф дар асоси гуфтушунидҳои пешин идома дорад.
Вай инчунин даъво кард, ки Доналд Трамп хоҳони идомаи роҳи дипломатӣ бо Эрон аст, аммо ин раванд бояд дар асоси ӯҳдадориҳое бошад, ки санҷиши онҳо имконпазир бошад.
Вэнс дар идомаи даъвоҳои худ гуфт: барҳам додани барномаи ҳастаии Эрон бояд тавассути бозрасии доимӣ ва қобили санҷиш тасдиқ карда шавад.
Нохияи раиси ҷумҳурии Амрико илова кард, ки Трамп фармон додааст, ки аввал аз «ёддошти тафоҳум» барои бозгардонидани нафт ба бозорҳои ҷаҳонӣ ва тақвияти таъминоти энержии ҷаҳонӣ истифода шавад ва сипас таҳаввулоти марҳилаи навбатии гуфтушунид арзёбӣ гардад.
Нохияи раиси ҷумҳурии Амрико даъво кард, ки Вашингтон дар қабили Эрон бо ду интихоб рӯ ба рӯ аст: ё барои расидан ба созишномаи дарозмуддат бо Теҳрон – ба шарти тағйири рафтори Эрон – кӯшиш кунад ё дастовардҳое, ки то ҳол ба даст овардааст, устувор созад.
Вай афзуд: «Ҳоло ҳам миқдори назаррасе аз номуайянӣ дар бораи раванди таҳаввулот вуҷуд дорад ва ҳеҷ кас наметавонад бо итминон пешгӯӣ кунад, ки Эрон чӣ амале анҷом хоҳад дод.»
Your Comment