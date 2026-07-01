Танкер Трекерз: Эрон пас аз барҳам додани муҳосира 50 миллион бочка нафт содир кардааст

Ба гузориши агентӣ хабарӣ «Абна», сомонаи «Танкер Трекерз» имрӯз, сешанбе, хабар дод, ки Эрон аз замони барҳам додани муҳосираи Амрико 50 миллион бочка нафт содир кардааст.
Сипас ин сомона илова кард, ки аксари кишварҳои дигари минтақа нисбат ба сатҳи содироти пеш аз ҷанг (ҳуҷуми ғайриқонунии Амрико ба Эрон) хеле пасттар мебошанд.
Қобили зикр аст, ки Танкер Трекерз 10 июн навишта буд, ки дар тӯли панҷ рӯзи гузашта (пас аз барҳам додани муҳосираи баҳрии Амрико), Ҷумҳурии Исломии Эрон тақрибан 18 миллион бочка нафти хом содир кардааст, ки арзиши умумии он 1.44 миллиард доллар тахмин мешавад.
Your Comment