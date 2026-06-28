Ҳушдори ҷунбиши амали Лубнон дар бораи оқибатҳои созиш бо режими Исроил

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абна», ҷунбиши амал аз тамоми мардуми Лубнон хоҳиш кард, ки бо баландтарин сатҳи ҳушёрӣ ва ваҳдати миллӣ, аз гирифтор шудан ба нақшаҳои тафриқаангези мавриди назари режими сионистӣ парҳез кунанд.
Ин ҷунбиш дар посух ба созиши байни ҳукумати Бейрут ва режими Тел-Авив гуфт: «Ин созиш номутавозун буда, боиси мустаҳкам ва устувор гардидани воқеиятҳое ба суди режими сионистӣ мегардад.»
Ҷунбиши амал ҳушдор дод, ки ин созиш инчунин дорои хатарҳои сиёсӣ ва ҳокимиятӣ буда, имкони пазириши он вуҷуд надорад.
Ҷамоати исломии Лубнон: меъёри ҳар созиш, ҳифзи ҳокимият ва хориҷ шудани пурраи Исроил аз Лубнон аст
Инчунин, ба эъломи шабакаи Алҷазира, ҷамоати исломии Лубнон таъкид кард: «Меъёри ҳар гуна созиш [бо режими Исроил] ҳифзи пурраи ҳокимияти Лубнон ва таъмини хориҷ шудани низомиёни сионистӣ аз тамоми заминҳои ишғолии Лубнон мебошад.»
Ин гурӯҳ инчунин ҳушдор дод: «Ҳар гуна гуфтугӯ дар бораи инҳисори силоҳ ва паҳн кардани ҳокимияти давлат дар хоки Лубнон набояд дар зери фишори ишғолгарони сионистӣ ё таҳдид сурат гирад.»
Ин изҳорот дар посух ба созиши ҳукумати Лубнон бо режими сионистӣ дар Вашингтон ироа мешавад, дар ҳоле ки Ҳизбуллоҳ мухолифати комили худро бо он дар сатҳҳои гуногун эълом кардааст.
Your Comment