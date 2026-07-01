Пешниҳоди нави Умон ба Амрико ва кишварҳои ғарбӣ дар бораи рафтуомад дар гулӯгоҳи Ҳурмуз

Ба гузориши агентӣ хабарӣ «Абна», рӯзномаи The New York Times ба нақл аз манобеъи огоҳ хабар дод, ки Салтанати Умон ба наздикӣ пешниҳоди расмие ба Иёлоти Муттаҳида ва иттифоқчиёни ғарбии ин кишвар пешниҳод кардааст, ки мувофиқи он, ширкатҳои киштиронӣ барои гузаштан аз гулӯгоҳи Ҳурмуз ҳаққи пардохт кунанд.
Мувофиқи ин гузориш, нақшаи Умон то андозае аз механизмҳои иҷроӣ дар гулӯгоҳи Малакка ва Сингапур илҳом гирифта шудааст. Дар ин пешниҳод, пардохти ҳаққи гузар ба таври расмии ихтиёрӣ муқаррар шудааст, аммо Эрон бар ҳатмии гирифтани ин ҳаққҳо таъкид дорад.
The New York Times инчунин навиштааст, ки Вашингтон нисбат ба ин пешниҳод мавзӯъҳои баҳсбарангез дорад ва хостори гуфтугӯ бо мақомоти умонӣ дар бораи ҷузъиёти он мебошад. Мақомоти амрикоӣ умедворанд, ки ихтилофҳо тавассути музокироти техникӣ бартараф карда шаванд.
Дар ҳамин ҳол, Козим Ғарибободӣ, муовини вазири корҳои хориҷии кишвари мо эълом кард, ки Теҳрон барои эҷоди механизми нави идоракунии киштиронӣ дар гулӯгоҳи Ҳурмуз омодагӣ дорад, аммо агар Умон ба тадвини чаҳорчӯби муштарак барои идораи ин гузаргоҳи стратегӣ майл надошта бошад, Эрон ба таври мустақил ин равандро идома хоҳад дод.
Ҳамчунин Аббос Арақчӣ, раиси дастгоҳи дипломатии кишвари мо, пештар гуфта буд, ки гулӯгоҳи Ҳурмуз дар тӯли солҳои гузашта ҳамеша барои киштиронии байналмилалӣ боз будааст, аммо пас аз ҳамлаҳои Амрико ва Исроил ба Эрон, шароит дар ин роҳи обӣ дигар мисли гузашта нахоҳад буд.
Қаблан низ Эрон ва Умон, пас аз сафари як ҳайати эронӣ ба Маскат, дар изҳороти муштарак таъкид карда буданд, ки кишварҳои соҳилӣ бояд нақши асосӣ ва ҳукмронии худро дар идораи гулӯгоҳи Ҳурмуз бар ӯҳда дошта бошанд. Ду тараф инчунин эълом карданд, ки дар бораи ояндаи ин роҳи обӣ ва тадвини созишномае барои тарзи гузашти киштиҳо дар асоси стандартҳои байналмилалӣ ва бо дарназардошти ҳароҷоти кишварҳои соҳилӣ раъйзани хоҳанд кард.
Your Comment