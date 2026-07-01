Амр Мусо: Эрон дар баробари Амрико муқовимати оқилона нишон дод

Ба гузориши агентӣ хабарӣ «Абна» ба нақл аз «Русия ал-Яум», Амр Мусо, котиби пешини Иттиҳодияи Араб, ба интиқодҳои баёншуда аз ҷониби баъзе мақомот ва чеҳраҳои расонаии кишварҳои арабии Халиҷи Форс дар бораи мавқеъҳояш нисбат ба Эрон посух дод.
Вай дар сӯҳбат бо подкасти «Қарари маъа Ламис» изҳор кард, ки набояд чунин тасаввур кард, ки ҳама кишварҳои Халиҷи Форс мавқеъи ягона бар зидди ӯ доранд ва қисми назаррасе аз вокунишҳо дар фазои маҷозӣ баён шудааст.
Мусо бо ишора ба интиқодҳои Абдурраҳмони Рошид ва Анвари Қарқош, ин интиқодҳоро муҳтарам шумурд ва гуфт, ки дар бораи ин масъала дар вохӯриҳои оянда бо онҳо гуфтугӯ хоҳад кард.
Котиби пешини Иттиҳодияи Араб дар бораи суханонаш дар мавриди «муқовимати оқилона»-и Эрон гуфт, ки мақсади ӯ тарзи муборизаи Эрон бо Иёлоти Муттаҳида ва «реҷими сионистӣ» ҳамчун маттеҳои Вашингтон буд ва ин мавзӯъи асосии суханони ӯро ташкил медод.
Вай ҳамзамон таъкид кард, ки ҳар гуна ҳамла ба ҳар яке аз кишварҳои арабии Халиҷи Форсро ҳамла ба ҳама кишварҳои араб медонад ва ин мавқеъи доимии ӯ будааст.
Амр Мусо инчунин бо рад кардани вуҷуди ихтилоф бо кишварҳои арабии Халиҷи Форс таъкид кард, ки ихтилоф набояд ба муносибатҳои бародарона миёни кишварҳои араб осеб расонад ва бояд фазо барои баёни назарҳои мухталиф вуҷуд дошта бошад.
Your Comment