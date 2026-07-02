  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Поёни дидори миёнҷиён бо Эрон ва Амрико дар Доҳа; гуфтугӯ идома меёбад

2 Июл 2026 - 11:53
News ID: 1834405
Source: ABNA
Поёни дидори миёнҷиён бо Эрон ва Амрико дар Доҳа; гуфтугӯ идома меёбад

Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Қатар аз поён ёфтани дидорҳои ҷудогонаи ҳайатҳои Эрон ва Амрико бо миёнҷигарии Қатар ва Покистон дар Доҳа хабар дод.

Ба гузориши агентсии хабарии АБНА, «Моҷид ал-Ансорӣ», сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Қатар, эълом кард, ки миёнҷиёни қатарӣ ва покистонӣ дидорҳои ҷудогонаи худро бо ҳайатҳои Амрико ва Эрон дар Доҳа ба поён расондаанд.

Вай илова кард, ки дар бораи масъалаҳои марбут ба ёддошти тафоҳум миёни Эрон ва Амрико ва дар асоси натиҷаҳои нишасти Швейтсария, пешрафти мусбат ҳосил шудааст.

Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Қатар инчунин гуфт, ки тарафҳо оид ба идомаи гуфтугӯҳо мувофиқат кардаанд ва муқаррар шудааст, ки вақти баргузории нишасти оянда дар наздиктарин фурсати имконпазир муайян карда шавад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha