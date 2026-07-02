Поёни дидори миёнҷиён бо Эрон ва Амрико дар Доҳа; гуфтугӯ идома меёбад

Ба гузориши агентсии хабарии АБНА, «Моҷид ал-Ансорӣ», сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Қатар, эълом кард, ки миёнҷиёни қатарӣ ва покистонӣ дидорҳои ҷудогонаи худро бо ҳайатҳои Амрико ва Эрон дар Доҳа ба поён расондаанд.
Вай илова кард, ки дар бораи масъалаҳои марбут ба ёддошти тафоҳум миёни Эрон ва Амрико ва дар асоси натиҷаҳои нишасти Швейтсария, пешрафти мусбат ҳосил шудааст.
Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Қатар инчунин гуфт, ки тарафҳо оид ба идомаи гуфтугӯҳо мувофиқат кардаанд ва муқаррар шудааст, ки вақти баргузории нишасти оянда дар наздиктарин фурсати имконпазир муайян карда шавад.
Your Comment