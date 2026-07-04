Видоъи бузург бо пешвои шаҳиди инқилоб дар Теҳрон аз нигоҳи Асошиэйтед Пресс

Ба гузориши агентҳои хабаррасонии Аҳли Байт (а) — Абно — ҳузури васеи мотамиёни ҳазрати Оятуллоҳ Сайид Алӣ Хоменеӣ, пешвои шаҳиди Инқилоби Исломии Эрон, аз субҳи рӯзи шанбе, 13-уми тирмоҳ, дар мусаллои Имом Хумайнӣ (раҳматуллоҳи алайҳ) барои видоъ бо эшон дар агентҳои амрикоии Асошиэйтед Пресс инъикос ёфт.
Ин расона дар гузорише бо интишори аксҳое аз анбоҳи азими мотамиён навишт: Эрон рӯзи шанбе маросими чандрӯзаи ташйеъи пайкари Оятуллоҳ Алӣ Хоменеӣ, пешвои фавтидаи худро оғоз кард.
Табути пайкари пешвои фавтидаи Эрон дар дохили як маҳфазе шишагӣ дар мусаллои бузурги Теҳрон гузошта шудааст. Мотамиён бо дидани ин манзар гиря карданд ва баъзеҳо шиор доданд: «Сухани мо як калом аст! Интиқом! Интиқом!»
Якчанд нафар низ плакат ва парчам мебардоштанд, дар ҳоле ки билбордҳои акси Оятуллоҳ Хоменеӣ дар саросари шаҳр насб шуда буд. Мардуми мардон ба таври муваззун синазанӣ мекарданд, ки ин оине дар маросими сугвории шиъиён маъмул аст.
Your Comment