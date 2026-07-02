Вокуниши Ҳамос ба тасвиби қонуни манъи пахши азони ишғолгарон

Ба гузориши агентсии хабарии АБНА, Ҷунбиши муқовимати исломии Фаластин (Ҳамос) дар вокуниш ба тасвиби лоиҳаи манъи пахши садои азон дар арозии ишғолшуда дар Кнессети режими сиёнистӣ эълом кард, ки тасвиби лоиҳаи қонуни манъ ва маҳдудсозии пахши азон дар масҷидҳои Қудс ва сарзаминҳои ишғолшуда дар хониши аввал, таҷовузи ошкоро ба озодии ибодат ва шиддатноксозии наве дар чаҳорчӯби ҷанги мазҳабӣ мебошад, ки ишғолгарон бар зидди миллат ва муқаддасоти мо ба роҳ андохтаанд. Ин амал, вайронкунии ошкори паймонҳо ва меъёрҳои байналмилалӣ мебошад, ки озодии анҷоми маросими динӣ ва ҳифзи ибодатгоҳҳоро кафолат медиҳанд.
Ин ҷунбиш баён кард: Исрори душмани ҷинояткори сиёнистӣ бар тасвиби қонунҳои нажодпарастона, ки ҳар чи ҳувияти арабӣ ва исломӣ дорад, мавриди ҳадаф қарор медиҳад, аз амиқии ифротгароии ҳоким бар сиёсатҳои ин режим шаҳодат медиҳад. Ин таъкиде бар идомаи нақшаҳои «яҳудӣсозӣ» бо ҳадафи маҳви ҳувияти арабӣ ва исломии миллати мо, ҳадафи масҷидул-Ақсо ва дигар муқаддасоти исломӣ ва кӯшиши таҳмили воқеиятҳои пуч, ки озодии ибодат, ободонии масҷидҳо ва ҳузур дар онҳоро ҳадаф гирифта ва чалоли ошкоро барои эҳсосоти мусалмонон дар саросари ҷаҳон ба шумор меравад.
Дар баёнияи муқовимати исломии Фаластин омадааст: Мо таъкид мекунем, ки азон ҳамчун шиори ҷовидона дар ислом ва ҷузъе ҷудонашаванда аз ҳувияти Фаластин ва Қудс боқӣ хоҳад монд. Қонунҳои ишғолгарон ва тадбирҳои саркӯбкунандаи онҳо ҳаргиз наметавонад садои масҷидҳоро хомӯш ё зуҳуроти динӣ ва тамаддунии онро маҳв кунад. Ҳамчунон ки сиёсатҳои яҳудӣсозӣ дар тағйири ҳувияти ин сарзамин ё таҳрифи таърихи он пирӯз нахоҳад шуд, режими фашисти ишғолгар низ аз ин сиёсатҳо ва қарорҳо ҷуз шикаст ва ноумедии бештар дарви нахоҳад кард.
Ҳамос дар охир баён кард: Мо аз тӯдаҳои миллати Фаластин, уммати арабӣ ва исломӣ ва ниҳодҳои динӣ ва ҳуқуқӣ мехоҳем, ки бо иттиҳод дар талошҳо, таҳаррукоти худро барои дифоъ аз масҷидул-Ақсо ва дигар муқаддасоти исломӣ васеъ кунанд. Ҳамчунин бар зарурати дастгирии поёдории мардуми Қудс, пуштибонӣ аз ҳузур ва истодагарӣ дар Ақсо, муқобилат бо тамоми талошҳои ишғолгарон барои зарар задан ба озодии ибодат ва русво кардани сиёсатҳои нажодпарастона ва таҷовузоти пайвастаи онҳо дар тамоми маҳфилҳои байналмилалӣ таъкид мекунем.
Your Comment