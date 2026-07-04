  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Ривояти агентҳои хабаррасонии Фаронса аз интизори саброна барои бадрақаи ҷаноби шаҳиди Эрон

4 Июл 2026 - 22:58
News ID: 1835563
Source: ABNA
Ривояти агентҳои хабаррасонии Фаронса аз интизори саброна барои бадрақаи ҷаноби шаҳиди Эрон

Агентҳои хабаррасонии Фаронса дар паҳнкунии хабарӣ оғози маросими бадрақаи ҷаноби шаҳиди Эрон, аз «интизори саброна»-и мардуме навишт, ки аз чанд соҳат пеш аз оғози маросим худашонро пиёда ба маҳалли баргузории маросим расонда буданд.

Ба гузориши агентҳои хабаррасонии байналмилалии Аҳли Байт (а) — Абно — агентҳои хабаррасонии Фаронса, ҳамзамон бо оғози маросими бадрақаи ҷаноби шаҳиди Эрон, дар гузориши хеш овард, ки анбӯҳи азими мотамиён бо ҳузур дар мусаллои Теҳрон, интизори худро барои ширкат дар маросими ташйеъ оғоз карданд.

Ин агентҳо бо ишора ба он, ки бисёре аз сугворон бо дар даст доштани парчамҳои сурхи музайян ба калимаи «Шаҳид», худашонро ба маҳалли маросим расондаанд, гузориш дод, ки чанд ҳазор нафар аз шаҳрвандон, соҳатҳо пеш аз оғози расмии барнома, дар мусаллои Теҳрон ҳозир шуданд.

Тибқи ин гузориш, бахши қобили таваҷҷуҳе аз ин ҷамъият барои расидан ба маҳалли баргузории маросим, масофаҳои чандкилометриро пиёда тай кардаанд, то дар ин рӯйдоди сиёсӣ ва фарҳангӣ ширкат кунанд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha