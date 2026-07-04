Ривояти агентҳои хабаррасонии Фаронса аз интизори саброна барои бадрақаи ҷаноби шаҳиди Эрон

Ба гузориши агентҳои хабаррасонии байналмилалии Аҳли Байт (а) — Абно — агентҳои хабаррасонии Фаронса, ҳамзамон бо оғози маросими бадрақаи ҷаноби шаҳиди Эрон, дар гузориши хеш овард, ки анбӯҳи азими мотамиён бо ҳузур дар мусаллои Теҳрон, интизори худро барои ширкат дар маросими ташйеъ оғоз карданд.
Ин агентҳо бо ишора ба он, ки бисёре аз сугворон бо дар даст доштани парчамҳои сурхи музайян ба калимаи «Шаҳид», худашонро ба маҳалли маросим расондаанд, гузориш дод, ки чанд ҳазор нафар аз шаҳрвандон, соҳатҳо пеш аз оғози расмии барнома, дар мусаллои Теҳрон ҳозир шуданд.
Тибқи ин гузориш, бахши қобили таваҷҷуҳе аз ин ҷамъият барои расидан ба маҳалли баргузории маросим, масофаҳои чандкилометриро пиёда тай кардаанд, то дар ин рӯйдоди сиёсӣ ва фарҳангӣ ширкат кунанд.
Your Comment