Таълимоти Пешвои шаҳид дар таърих поянда хоҳад монд / Таблиғоти ғарбӣ қодир ба таҳрифи ҳақиқати муқовимати Эрон нест

Ба гузориши Агентии байналмилалии иттилоотии Аҳли Байт (Абно) — Давиде Русӣ, нависанда ва фаъоли иҷтимоии итолиёвӣ, бо нашри паёми видеоӣ гуфт, ки бо шавқ ва таассур ба сӯи Теҳрон равона аст, то дар маросими ташйеъи Ҳазрати Оятуллоҳ Хоманаӣ, ин шахсияти бузург, ширкат кунад ва яке аз лаҳзаҳои муҳим ва таърихии миллати Эронро аз наздик шоҳид бошад.
Вай бо ишора ба тадвини асари беш аз 300 саҳифаӣ дар бораи андешаҳои сиёсӣ ва фалсафии Ҳазрати Оятуллоҳ Хоманаӣ илова кард, ки худаш низ муқаддимае бар ин китоб навиштааст. Ба гуфтаи Русӣ, ин асар на танҳо ривояти зиндагии Пешвои шаҳид аст, балки таърихи миллатеро бозгӯ мекунад, ки дар соли 1979 (1357 хуршедӣ) бар зидди империализм, истисмор ва ғорати сарватҳои худ инқилоб кард, то ҷомеае бар асоси баробарӣ ва истиқлол бунёд кунад.
Ин нависандаи итолиёвӣ идома дод, ки Инқилоби Исломӣ ҳанӯз мавриди ҳимоят ва эҳтироми мардуми Эрон қарор дорад ва ин воқеият бо тасвире ки таблиғоти ғарбӣ аз Ҷумҳурии Исломӣ пешниҳод мекунад, тафовуте ошкор дорад.
Қобилияти муқовимати «ҳайратангез»-и миллати Эрон
Русӣ қобилияти муқовимати миллати Эронро ҳайратангез тавсиф кард ва гуфт: «Эрон ҳеҷ гоҳ оғозгари таҷовуз набуда ва дар солҳои гузашта нақше муҳим дар мубориза бо гурӯҳи террористии Доиш (ИГИЛ), ҳимояи шиаёни минтақа ва дастгирии муқовимати Фаластин ифо кардааст.»
Вай бо интиқод аз сиёсатҳои Вашингтон илова кард, ки Доиш бо дастгирӣ ва маблағгузории Иёлоти Муттаҳида тақвият ёфт, аммо Эрон дар сафи муқаддами мубориза бо ин гурӯҳи террористӣ истод ва ба озодии миллатҳои минтақа аз таҳдиди он кумак кард.
Ин фаъоли иҷтимоии итолиёвӣ инчунин бар нақши Ҷумҳурии Исломии Эрон дар дастгирии миллати Фаластин таъкид кард ва гуфт: «Дифои Теҳрон аз муқовимати Фаластин, бахше аз равияи васеътари ин кишвар дар ҳимояти миллатҳои мазлум ва мубориза бо истилоҳгарии ҷаҳонӣ аст.»
Русӣ нақши Эрон дар сулҳи ҷаҳонӣ ва ташаккули низоми одилонатар ва чандқутбаро низ барҷаста кард ва илова кард, ки ин роҳ бо талоши кишварҳое чун Чин ва Русия барои сохтани ҷаҳоне бар асоси ҳамкорӣ, баробарӣ ва сарнавишти муштараки башарӣ ҳамоҳанг аст.
Вай тасреҳ кард, ки ҳар зану марде дар ҷаҳон, ки ба адолати иҷтимоӣ ва баробарӣ имон дорад, бояд аз таҷрибаи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар истодагӣ дар муқобили империализм ва дифоъ аз истиқлоли миллатҳо ҳимоят кунад.
Ин нависандаи итолиёвӣ илова кард: «Ҳазрати Оятуллоҳ Хоманаӣ бо роҳбарони истиқлолталаб ва мухолифи истилоҳ дар ҷаҳон робитаҳои наздик ва дӯстона дошт.»
Русӣ дар охир таъкид кард: «Касоне ки намехоҳанд роҳи таърихӣ ва мақоми Эронро дарк кунанд, метавонанд онро таҳриф кунанд, аммо ҳақиқат боқӣ хоҳад монд ва таълимоти шаҳид Оятуллоҳ Алӣ Хоманаӣ дар ҳофизаи таърих поянда хоҳад буд.»
Your Comment