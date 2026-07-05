  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Муқовимат ва интиқом фарёди мардуми Эрон аст

5 Июл 2026 - 17:27
News ID: 1836025
Source: ABNA
Муқовимат ва интиқом фарёди мардуми Эрон аст

Котиби Шӯрои Олии Амнияти Миллӣ дар паёме навиштааст: Дар ин чанд рӯз чашмони худро ба Эрон дӯзед. Мардум дар падруд ва ташкии роҳбари худ ду шиор сар медиҳанд: муқовимат дар баробари душманон ва интиқоми хуни роҳбари шаҳиди Эрон.

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (Абно) – Муҳаммад Боқир Зулқадр, котиби Шӯрои Олии Амнияти Миллӣ, дар паёми худ дар остонаи маросими ташкии роҳбари шаҳиди инқилоб, овардааст: Дар ин чанд рӯз чашмони худро ба Эрон дӯзед. Ин ҳамон Эронест, ки гумоң мекардед чанд рӯз метавонед онро аз по дароваред!

Вай дар охири ин паём навиштааст: Ин баҳри хурӯшони мардум, ҳоло дар падруд ва ташкии роҳбари худ ду шиорро фарёд мезананд: муқовимат дар баробари душманон ва интиқоми хуни роҳбари шаҳиди Эрон.

Your Comment

You are replying to: .
captcha