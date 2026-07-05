Муқовимат ва интиқом фарёди мардуми Эрон аст

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (Абно) – Муҳаммад Боқир Зулқадр, котиби Шӯрои Олии Амнияти Миллӣ, дар паёми худ дар остонаи маросими ташкии роҳбари шаҳиди инқилоб, овардааст: Дар ин чанд рӯз чашмони худро ба Эрон дӯзед. Ин ҳамон Эронест, ки гумоң мекардед чанд рӯз метавонед онро аз по дароваред!
Вай дар охири ин паём навиштааст: Ин баҳри хурӯшони мардум, ҳоло дар падруд ва ташкии роҳбари худ ду шиорро фарёд мезананд: муқовимат дар баробари душманон ва интиқоми хуни роҳбари шаҳиди Эрон.
Your Comment