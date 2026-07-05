Ҳузури ҳайатҳо аз Испониё ва Амрикои Лотинӣ дар маросими падруд бо роҳбари шаҳиди Инқилоби Исломӣ

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (Абно) — расонаҳои испониёӣ аз ҳузури шахсиятҳо ва ҳайатҳои расмӣ, фарҳангӣ ва расонаӣ аз Испониё ва якчанд кишвари Амрикои Лотинӣ дар маросими падруд бо пайкари Оятуллоҳи Аъзам Сайид Алӣ Хоменеӣ, роҳбари шаҳиди Инқилоби Исломӣ, дар мусаллои Имом Хумайнии Теҳрон хабар доданд.
Ба нақл аз расонаҳои испониёӣ, Валдрак Лудвинг Янтске Виттакер, вазири умури хориҷаи Никарагуа, дар сари як ҳайати расмӣ дар ин маросим ҳузур ёфт ва дар баробари эҳтиром ба пайкари роҳбари шаҳид, паёми таслияти Даниэл Ортега, раисҷумҳури Никарагуа, ва Росарио Мурило, муовини раисҷумҳур, ба оилаи эшон ва масъулони Ҷумҳурии Исломии Эрон расонид.
Вазири умури хориҷаи Никарагуа инчунин дар рафти сафари худ ба Теҳрон бо Сайид Аббос Арақчӣ, вазири умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон, вохӯрда ва бар ҳамбастагии давлат ва миллати Никарагуа бо Ҷумҳурии Исломии Эрон таъкид карда ва шаҳодати Оятуллоҳ Хоменеӣ ва дигар шаҳидони эрониро таслият гуфт.
Дар ин маросим инчунин намояндаи вижаи Ҷумҳурии Куба ҳамроҳ бо ҳайати расмӣ ҳузур ёфт ва бо эҳтиром ба пайкари роҳбари шаҳид, ҳамдардии кишварашро бо миллати Эрон эълон кард.
Ғайр аз ҳайатҳои расмӣ, гурӯҳе аз фаъолони фарҳангӣ ва расонаӣ аз кишварҳои Испониё, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Эквадор, Боливия ва Никарагуа низ дар маросими падруд ҳузур ёфтанд ва бо изҳори ҳамдардӣ бо миллати Эрон, хотираи роҳбари шаҳиди Инқилоби Исломиро гиромӣ доштанд.
Дар ҳошияи ин маросим, шуморае аз аъзои ҳайатҳои фарҳангӣ ва расонаӣ нусхаи испониёии китоби «Хуни диле ки лаъл шуд» — хотироти Оятуллоҳ Сайид Алӣ Хоменеӣ аз солҳои мубориза, зиндон ва табъидро дар даст доштанд.
Your Comment