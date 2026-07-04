Ҳузури миллионии мардуми Теҳрон дар маросими видоъ бо пешвои шаҳид

Ба гузориши агентҳои хабаррасонии Аҳли Байт (а) — Абно — маросими видоъ бо муҷоҳиди шаҳид Ҳазрати Оятуллоҳ Сайид Алӣ Хоменеӣ (раҳматуллоҳи алайҳ) ва хонаводаи эшон аз субҳи имрӯз, шанбе, 13-уми тирмоҳи 1405, бо ҳузури мардуми мотамӣ дар мусаллои Теҳрон оғоз шуд.
Тибқи эълони ситоди бузургдошти уруҷи хуннии имоми муҷоҳиди шаҳид Ҳазрати Оятуллоҳи Узмо Хоменеӣ (қуддасаллоҳу нафсаҳуз-закия) маросимҳои видоъ, ташйеъ, иқомаи намози майит ва тадфин барои рӯзҳои шанбе 13 ва якшанбе 14-уми тирмоҳи 1405, мувофиқи 19 ва 20-уми моҳи Муҳаррам, барои видоъ бо пайкарҳо дар мусаллои Имом Хумайнӣ дар Теҳрон; сипас душанбе 15-уми тирмоҳи 1405 маросими ташйеъ дар Теҳрон; сешанбе 16-уми тирмоҳи 1405 маросими ташйеъ дар шаҳри Қум; ва ниҳоят панҷшанбе 18-уми тирмоҳи 1405, мувофиқи 24-уми моҳи Муҳаррам, маросими ташйеъ дар шаҳри Машҳад ва тадфин дар ҳарами Имом Ризо (а) ба нақша гирифта шудааст.
Ҳамзамон қарор аст, ки маросими видоъ ва ташйеъи пешвои шаҳиди инқилоб рӯзи чоршанбе 17-уми тирмоҳ дар шаҳрҳои Наҷаф ва Карбало низ баргузор шавад.
Рӯзи гузашта (ҷумъа 12-уми тирмоҳ) маросими расмии арҷгузории сарварон, мақомот ва бузургони адён ва мазоҳиби кишварҳои мухталифи ҷаҳон дар Теҳрон баргузор шуд.
Your Comment