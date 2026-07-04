Вазорати иттилоот: Хуни пешвои шаҳид ва шаҳидони мазлумро интиқом хоҳем гирифт

Ба гузориши агентҳои хабаррасонии Аҳли Байт (а) — Абно — Вазорати иттилоот дар эълонияе овардааст: Дилҳои ранҷидаи мардуми ғайюри Эрон ва озодихоҳони олам ҷуз бо хунхоҳӣ аз ҷинояткорони ҷинояти террори пешвои шаҳиди инқилоб табобат ва оромиш намеёбад.
Дар эълонияи Вазорати иттилоот омадааст: Миллати муқовиматкор ва нотавоннопазири Эрони исломӣ, беш аз 4 моҳ аст, ки дар идомаи муборизаи таърихӣ ва муборизаи ошӯровӣ (Ашура) -и худ бо ҷабҳаи куфр ва истеъкори ҷаҳонӣ, ғамгин ва сиёҳпӯши шаҳодати мазлумонаи бандаи солеҳи Худо, валии амри муслимин ва муаллими бузурги иззат, истиқлол, истиғно, эътимод ба нафс, заллатнопазирӣ ва зулмситезӣ мебошад.
Ин эълония меафзояд: Душмани бераҳми амрикоию сионистӣ бузургтарин ҷиноят ва тӯҳмати террористии таърихи муосирро дар ин фоҷеаи бузург ба амал овард ва дилҳои бешуморро то абад захмдор ва маҳзун сохт. Дилҳои ранҷидаи мардуми ғайюри Эрон ва озодихоҳони олам ҷуз бо хунхоҳӣ аз ҷинояткорони ин ҷиноят табобат ва оромиш намеёбад; ки тибқи ваъдаи илоҳӣ ин интиқом ва ҷазо муҳаққақ хоҳад шуд «Мо аз ҷинояткорон интиқомгирандаем».
Бар асоси ин эълония, акнун дар амтидоди паймони устувор ва миёқоси нагусастании миллат бо Раҳбари муаззами инқилоби исломӣ (мадзаллуҳул олӣ) ва эъҷози мабъус шудани беҳамтои миллати сарфароз ва вилоятмадори Эрон пас аз ин шаҳодати узмо, сарбозони гумноми Имоми Замон (аҷҷалуллоҳу таъоло фараҷаҳуш-шариф) дар пойгоҳи мубориза ва ҷиҳоди Вазорати иттилоот барои таъзим ва таъмим нисбат ба мақоми шомих ва рӯҳи баланд ва тайибаи қоэди азим-уш-шаъни шаҳид (қуддасаллоҳу нафсаҳуз-закия) ва дигар шаҳидони боти шарифи он ҳазрат ҳамзамон бо даъвати мардуми шаҳидпарвар, устувор ва мабъуси Эрони исломӣ ба бадрақаи ҳамосии Имоми шаҳиди худ, бори дигар бо байъати ҳамосӣ бар аҳд ва паймони хеш бо Раҳбари муаззами инқилоби исломӣ Ҳазрати Оятуллоҳ Сайид Муҷтабо Ҳусейнӣ Хоменеӣ (мадзаллуҳул олӣ) ва мардуми ҳамеша дар майдон барои гирифтани интиқоми хуни қоэди шаҳид ва шаҳидони мазлуми ҷангҳои таҳмилии дуюм ва сеюм аз ҷинояткорони амрикоию сионистӣ, муздурон ва сарсупурдагони куфри ҷаҳонӣ ва дафъи ҳамешагии шарри онҳо аз минтақа таъкид менамоянд.
Your Comment