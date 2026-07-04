Воситаи ахбории сионистӣ: Ташйеъи миллионии пайкари раҳбари Эрон намоиши қудрати Эрон аст

Ба гузориши агентҳои хабаррасонии байналмилалии Аҳли Байт (а) — Абно — рӯзномаи сионистӣ «Ядиот Аҳаронот» навишт: Ширкати миллионӣ дар маросими ташйеъи пайкари раҳбари фавтидаи Эрон намоиши қудрат ва «ангушт ба чашми» Амрикост ва Теҳрон бо ин роҳ эълон мекунад, ки инқилоби ӯ ҳадду ҳашре надорад.
Аз сӯйи дигар, ин рӯзнома навишт, ки дафтари Бенямин Нетанёҳу, сарвазири режими сионистӣ, хабарҳои нашршудаи New York Times дар бораи банақшагирии Тел-Авив барои террори сухангӯёни шинохтаи эронӣ Арағчӣ ва Қолибоф дар рафти гуфтушунақҳо бо Амрикоро такзиб кард.
Маросими видоъ бо ҷаноби шаҳиди Эрон, Имом Сайид Алӣ Ҳусайнии Хоменеӣ, раҳбари шаҳиди инқилоби исломӣ, аз чанд соат пеш бо ҳузури анбӯҳи дӯстдорони он рӯҳи сафаркарда дар мусаллои Имом Хумайнии Теҳрон дар ҳоли баргузорӣ аст. Маросими видоъ шанбе ва якшанбе дар мусаллои Имом Хумайнии Теҳрон баргузор мешавад ва рӯзи душанбе маросими ташйеъи пайкари мутаҳҳари раҳбари шаҳиди инқилоб бо ҳузури миллионҳо мардуми Эрон дар Теҳрон анҷом хоҳад шуд.
Пайкари мутаҳҳари раҳбари шаҳиди инқилоб рӯзи сешанбе барои ташйеъ ба Қум интиқол дода мешавад ва маросими мутаҳҳами ташйеъ рӯзи чоршанбе дар шаҳри муқаддаси Карбало анҷом мешавад. Тадфини пайкари раҳбари шаҳиди инқилоби исломии Эрон ниҳоят рӯзи панҷшанбе дар ҳарами мутаҳҳари Имом Ризо (а) анҷом хоҳад шуд.
Your Comment