Ҷузъиёти банақшагирии Ироқ барои маросими тадфини пешвои шаҳид: аз пӯшиши васеи расонаӣ то тадбирҳои амниятӣ ва тиббӣ

Ба гузориши агентсии байналмилалии хабарии Аҳли Байт (Абна) — сипаҳбад доктор «Саъд Маън» сохтгони Кумитаи олии баргузории маросими тадфини пайкари қоҳиди шаҳиди уммат дар Ироқ эълом кард: Кумитаи олӣ ва чанд кумитаи фаръӣ барои назорат бар омодагиҳои марбут ба маросими тадфини шаҳид Оятуллоҳи узмо Сайид Алӣ Хоманаӣ (қуддиса сирруҳ) ташкил шудааст. Ҳамаи омодагиҳои зарурӣ барои баргузории ин маросим ба итмом расидааст.
Вай идома дод: Ҳамаи ниҳодҳо ва воҳидҳои амниятии Ироқ дар иҷрои нақшаи махсуси амниятии таъмини маросими тадфини қоҳиди шаҳид Оятуллоҳи узмо Сайид Алӣ Хоманаӣ (қуддиса сирруҳ) ширкат доранд. Дарозии масири тадфин дар Наҷафи ашраф 6 километр аст. Масири маросими тадфин дар Карбалои муалло низ 5.8 километр хоҳад буд. 751 мавакӣ (мӯкаб) дар маросими тадфини қоҳиди шаҳид Оятуллоҳи узмо Сайид Алӣ Хоманаӣ (қуддиса сирруҳ) дар Наҷафи ашраф ва Карбалои муалло ширкат хоҳанд дошт ва ин шумора эҳтимол меравад афзоиш ёбад.
Сохтгони Кумитаи олии баргузории маросими тадфини пайкари қоҳиди шаҳиди уммат дар Ироқ илова кард: Беш аз 3 ҳазор хабарнигори ироқӣ, араб ва хориҷӣ маросими тадфини шаҳид Оятуллоҳи узмо Сайид Алӣ Хоманаӣ (қуддиса сирруҳ)-ро дар Ироқ пӯшиши хабарӣ медиҳанд. 2500 камера ва 23 маркази пахши мустақим, пӯшиши расонаии ин маросимро ба уҳда доранд.
Вай дар бораи омодагиҳои тиббӣ ва трафикӣ барои маросими тадфини пайкари қоҳиди шаҳиди уммат дар Ироқ таъкид кард: 150 адад мошини ёрии таъҷилӣ барои иҷрои нақшаи беҳдоштӣ-тиббии махсуси маросими тадфин дар Наҷафи ашраф ва Карбалои муалло ҷудо карда шудааст. Инчунин нақшаи махсуси трафикӣ барои вилоятҳои Наҷафи ашраф, Карбалои муалло ва вилоятҳои ҳамсоя таҳия шуда, то ҳаракат худравҳо дар давоми маросим ба таври ҳамвор анҷом шавад.
Your Comment