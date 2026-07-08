Велоятӣ: Ба саргузаштҳо посухи фаврӣ дода мешавад

Ба гузориши Агентии иттилоотии Аҳлу-байт (АБНА) – Алӣ Акбар Велоятӣ, машвари роҳбари олии Инқилоби Исломӣ дар умури байналмилалӣ, дар посух ба гапҳои беҳудаи Доналд Трамп, раҳбари ҳукумати террористии Амрико бар зидди Эрон, дар барномаи X навишт: "Пештар ҳушдор дода будем, ки "минтақа макони қиморбозии сиёсии кишварҳои кӯтоҳбин нест" ва борҳо собит кардем, ки ба саргузаштҳо посухи фаврӣ дода мешавад."
Вай таъкид кард: "Аммо масъулияти ошӯбгариҳои нав ва эътирофи забонии бекор кардани ёддошт аз ҷониби сиёсатмадори роҳзан ва бадноми эпстинӣ, ки борҳо дар амал вайрон шуда буд, боз ҳам минтақаро сӯи оташ меронад."
Your Comment