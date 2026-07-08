  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Қадрдонии Эрон аз Ироқ барои баргузории маросими бошаҳомати дафни пешвои шаҳид дар Наҷаф ва Карбало

8 Июл 2026 - 19:11
News ID: 1837548
Source: ABNA
Қадрдонии Эрон аз Ироқ барои баргузории маросими бошаҳомати дафни пешвои шаҳид дар Наҷаф ва Карбало

Нохияи якуми раисҷумҳури Эрон дар паёме навишт: "Марҳамати эпикии пайкари поки Имоми шаҳид дар Наҷаф ва Карбало, рамзи дурахшони бародарӣ ва муштаракоти амиқи фарҳангӣ ва эътиқодии ду миллати Эрон ва Ироқ мебошад."

Ба гузориши Агентии иттилоотии Аҳлу-байт (АБНА) – Муҳаммадризо Ориф, нохияи якуми раисҷумҳури Эрон, дар суҳбати худ дар шабакаи иҷтимоии X дар мавриди дафни пешвои шаҳиди Эрон дар Ироқ паёме интишор кард.

Ориф навишт: "Марҳамати эпикии пайкари поки Имоми шаҳид дар Наҷаф ва Карбало, рамзи дурахшони бародарӣ ва муштаракоти амиқи фарҳангӣ ва эътиқодии ду миллати Эрон ва Ироқ мебошад."

Вай илова кард: "Аз қавли дил аз марҷаъҳои бузург, уламо, қабоили ғайратманд, гурӯҳҳо ва ташкилотҳои мардумӣ ва ҳукумати муҳтарами Ироқ барои ин меҳмоннавозии бошаҳомат сипосгузорам. Ин пайванди муқаддас ҷудошаванда нест."

Your Comment

You are replying to: .
captcha