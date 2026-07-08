Қадрдонии Эрон аз Ироқ барои баргузории маросими бошаҳомати дафни пешвои шаҳид дар Наҷаф ва Карбало

Ба гузориши Агентии иттилоотии Аҳлу-байт (АБНА) – Муҳаммадризо Ориф, нохияи якуми раисҷумҳури Эрон, дар суҳбати худ дар шабакаи иҷтимоии X дар мавриди дафни пешвои шаҳиди Эрон дар Ироқ паёме интишор кард.
Ориф навишт: "Марҳамати эпикии пайкари поки Имоми шаҳид дар Наҷаф ва Карбало, рамзи дурахшони бародарӣ ва муштаракоти амиқи фарҳангӣ ва эътиқодии ду миллати Эрон ва Ироқ мебошад."
Вай илова кард: "Аз қавли дил аз марҷаъҳои бузург, уламо, қабоили ғайратманд, гурӯҳҳо ва ташкилотҳои мардумӣ ва ҳукумати муҳтарами Ироқ барои ин меҳмоннавозии бошаҳомат сипосгузорам. Ин пайванди муқаддас ҷудошаванда нест."
Your Comment