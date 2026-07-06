Намояндаи ҷунбиши ҷиҳоди исломии Фаластин: муносибати мо бо Имом Хоманаӣ, пайванде аз муҳаббат ва муқовимат буд

Ба гузориши Агентии байналмилалии иттилоотии Аҳлу-л-Байт (АБНА) — «Носир Абушариф» намояндаи ҷунбиши ҷиҳоди исломии Фаластин дар Эрон ва узви дафтори сиёсии ин ҷунбиш дар ҳошияи баргузории ҳамоиши байналмилалии «Имом Хоманаӣ; пешвои ҷовидони муқовимат» дар гуфтугӯ бо хабарнигори АБНА бо ишора ба маросими хидоъ бо пайкари пешвои шаҳид дар намозгоҳи Теҳрон изҳор дошт: «Маросими бузургдошти ин шаҳид ҳақиқан бо шукӯҳ буд ва бо ҳузури васеи табақоти гуногуни мардум аз ҷумла ҳайатҳои гуногуни исломӣ, баргузор шуд. Ин камтарин корест, ки мо ва уммати исломӣ метавонем дар ҳаққи ин шаҳиди бузургвор анҷом диҳем; зеро корнома, равиян зиндагӣ ва амалиёти ӯ дар тӯли солёни мутаъаддид, сазовори баландтарин дараҷаҳои таҷлил, эҳтиром ва фидокорӣ аст».
Вай идома дод: «Барои мо ҳамчун миллати Фаластин, муносибат бо Имом Хоманаӣ аз ин суханон фаротар буд; пайванде ҳақиқӣ аз сари муҳаббат ва иртиботе вижа миёни мо барқарор буд, ки дар як-яки дидорҳоямон бо ӯ, онро амиқан ҳис мекардем. Хуни дирӯз дар ҳошияи маросим бо оятуллоҳ Қумӣ муовини иртибототи байналмилали дафтори мақоми раҳбарӣ даст додам. Ӯ ба ман гуфт, ки Имом Хоманаӣ муҳаббати вижае ба мо доштанд ва ҳамеша аз дидор бо мо хеле хурсанд мешуданд. Ман низ дар посух гуфтам, ки мо ҳам ҳамин эҳсосро дорем; мо ӯро аз амиқи ҷон дӯст медорем ва барояшон ҳам ба хотири шахсият ва ҳам ба хотири корҳояшон, эҳтиром ва иродат дорем».
Намояндаи ҷунбиши ҷиҳоди исломии Фаластин дар Эрон бо изҳори он ки Худованди мутаол Имом Хоманаӣро машмули раҳмат ва ризвони худ гардонад, илова кард: «Ӯ раҳбаре ҳақиқӣ буданд ва лоиҳаи динӣ, сиёсӣ ва тамаддунии умматро ба муддати сиву ҳафт сол роҳбарӣ карданд. Имом Хоманаӣ тавонистанд дар авҷи қудрати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар баробари он ва хуйи истикборияш истанд; кишваре, ки аз соли 1991 пурқудраттарин миллат дар таърихи башар буда ва буҷаи дифоъиаш аз марзи як триллион доллар фаротар меравад ва аз қобилиятҳои азими сиёсӣ, дипломатикӣ, расонаӣ ва фарҳангӣ низ бархӯрдор аст. Бо ин ҳол, ӯ дар баробари ин қудрат истоданд, онро ба чолиш кашиданд, бар он пирӯз шуданд ва онро ба пои миз музокира кашонданд. Ин амр нишондиҳандаи қудрате азим ва дастоварде сутург аст; дастоварде, ки на як рӯйдоди онӣ ва гузаро, балки ҳосили талоше тӯлонӣ ва муттасил буд».
Носир Абушариф бо ишора ба намунагирии Фаластин ва Лубнон аз Эрон изҳор дошт: «Мо дар Фаластин, захираҳои маҳдуд дошта ва зери ишғол ҳастем; бо ин ҳол, бо имконоте андак дар баробари ин ишғолгарӣ муқовимат кардаем; муборизае, ки Ҷумҳурии Исломии Эрон ва дастгириҳояш дар он нақше марказӣ иҷро кардаанд. Ҳамин амр дар мавриди рӯ ба рӯшавӣ бо режими сиёнистӣ дар Лубнон низ садқ мекунад. Аз ин рӯ, бовар дорам роҳпаймоиҳо ва ҳамоишҳое, ки шоҳиди он ҳастем, танҳо ҳадди ақалли адои вазифаи мост. Ёд ва хотираи ӯ дар дили ҳамаи мо —чи ҳамчун фаластинӣ ва чи ҳамчун мусалмон— зинда аст ва бовар дорам, ки андозаҳои ҳақиқии шахсияти Имом Хоманаӣ ба тадриҷ ошкор хоҳад шуд».
Узви дафтори сиёсии ҷунбиши ҷиҳоди исломии Фаластин хотирнишон кард: «Имом Хоманаӣ дар баробари корзорҳои васеи таҳриф ва шароитҳои бузурге, ки минтақаро фаро гирифтааст, истоданд. Расонаҳои ғарбӣ, сиёнистӣ ва арабӣ ҳама дар талош ҳастанд, то чеҳраи Эронро махдуш кунанд; бо ин ҳол, бовар дорам, ки ба мурури замон, ҳақиқат ошкор хоҳад шуд ва мақоми воқеии ин Имоми бузургвор —ки мо ӯро ба хубӣ мешиносем ва қадрашро медонем— шинохта хоҳад шуд. Аз Худованди мутаол масъалат дорем, ки ӯро дар баландтарин дараҷоти биҳишт, дар ҷавори паёмбарон ва солеҳон, машмули раҳмат ва ризвони хеш гардонад».
Your Comment