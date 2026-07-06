Инъикоси маросими тадфини пешвои шаҳид дар расонаҳои ғарбӣ: аз намоиши ҳамбастагӣ то хоҳиши интиқом

Ба гузориши Агентии байналмилалии иттилоотии Аҳлу-л-Байт (АБНА) — рӯзномаи Independent-и Ирландия бо истинод ба гузориши агентӣ Reuters навишт, ки маросими тадфини оятуллоҳ Сайид Алӣ Хоменаӣ рӯзи якшанбе бо ҳузури даҳҳо ҳазор нафар мардум, мақомоти олии Ҷумҳурии Исломӣ ва аъзои оилаи ӯ дар намозгоҳи Имом Хумайнии Теҳрон баргузор шуд.
Ин рӯзнома дар идома навишт, ки ба гуфтаи расонаҳои расмии Эрон, маросими тадфин дар қолаби барномаи чандрӯза баргузор мешавад ва қарорест, ки пайкари оятуллоҳ Хоменаӣ пас аз оинҳои Теҳрон, ба шаҳрҳои мазҳабии Эрон ва сипас ба Наҷаф ва Карбало дар Ироқ интиқол дода шавад.
Ин гузориш бо ишора ба ҳузури васеи мотамдорон дар намозгоҳи Имом Хумайнӣ илова кард, ки ширкаткунандагон бо даст доштан парчамҳо ва шиорҳое бар зидди Амрико ва режими сиёнист дар маросим ҳузур ёфтанд ва мақомоти олӣ аз ҷумла Масъуд Пезешкиён, раисҷумҳур, ва Муҳаммад Боқир Қолибоф, раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ, низ дар намози мит ширкат карданд. Ин расона инчунин навишт, ки «Мустафо, Мейсам ва Масъуд Хоменаӣ дар канори тобути падар ва чаҳор узви дигари оила ҳузур доштанд.»
Independent илова кард, ки мақомоти эронӣ дар тадорики идомаи маросими тадфин дар Теҳрон, Қум, Наҷаф, Карбало ва Машҳад ҳастанд ва барои ҳузури васеи мардум имконоти нақлиёт, манзил ва пазироӣ пешбинӣ кардаанд.
The Guardian: Тадфин ба саҳнаи намоиши ҳамбастагии сиёсӣ табдил ёфт
Рӯзномаи англис The Guardian низ дар гузорише аз Теҳрон навишт, ки маросими тадфини оятуллоҳ Сайид Алӣ Хоменаӣ, пешвои шаҳиди Ҷумҳурии Исломии Эрон, илова бар андозаи васеи мардумӣ, ба саҳнае барои намоиши ҳамбастагии сиёсӣ ва сар додани шиорҳои интиқомҷӯӣ бар зидди Амрико табдил шуд.
Your Comment