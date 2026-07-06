Амрико сабаби асосии ноамнӣ дар минтақа аст / Эрон ба ҳар гуна таҷовуз посухи қатъӣ медиҳад

Ба гузориши Агентии байналмилалии иттилоотии Аҳлу-л-Байт (АБНА) — Абдурраҳмони Фазлӣ, сафири Эрон дар Чин, дар нишасти хабарӣ ба муҳимтарин саволҳои рӯзноманигорон дар бораи таҳаввулоти минтақа, Тангаи Ҳурмуз, гуфтушунидҳои ҳастаӣ ва муносибатҳои Эрон ва Чин посух дод.
Хонум Фазлӣ дар посух ба саволе дар бораи ситонидани ҳазина аз киштиҳои гузаранда аз Тангаи Ҳурмуз, бо таъкид бар ин ки ин амал «ҳазинаи хизматрасонӣ» аст ва на боҷ ё андоз, гуфт: Мувофиқи қонунҳои байналмилалӣ ва бо ҳадафи таъмини амнияти навигатсия, ҳифзи муҳити зист ва пешниҳоди хизматрасониҳои баҳрӣ, Эрон ҳазинаи муайянеро аз киштиҳои гузаранда ситонад. Ин ҳазинаҳо пас аз анҷоми давраи 60-рӯзаи тавофуқ бо Амрико амалӣ мешаванд.
Вай инчунин эълом кард: Барои кишварҳои дӯст ва иттифоқчӣ, аз ҷумла Чин, имтиёзот ва таваҷҷуҳоти вижа дар назар гирифта мешавад. Чин ҳамеша дар шароити сахт дар канори Эрон будааст, бинобар ин табиист ки дар ин замина ба ин кишвар нигоҳи вижа дошта бошем.
Фазлӣ дар бораи вазъи кунунии трафик дар Тангаи Ҳурмуз гуфт: Хушбахтона, раванди трафики киштиҳои тиҷоратӣ тадриҷан ба вазъи муқаррарӣ бармегардад ва ҳамоҳангиҳои зарурӣ бо кишварҳои ҳошияи Халиҷи Форс, аз ҷумла Умон, анҷом дода шудааст. Вай инчунин эътироф кард, ки ҳаҷми трафик ҳанӯз ба сатҳи пеш аз шиддатҳои охирин нарасидааст, аммо раванд ба сӯи беҳбудӣ аст.
Яке аз меҳварҳои асосии ин нишаст, барномаи ҳастаии Эрон буд. Сафири Эрон бо ишора ба фатвоҳои Пешвои олимақом ва қонунҳои дохилӣ, ба таври возеҳ эълом кард: Ҷумҳурии Исломии Эрон бар асоси таълимоти динӣ, принсипҳои Сарқонун ва уҳдадориҳои байналмилалӣ, ҳеҷ гоҳ дар пайи истеҳсол ё таҳияи силоҳи ҳастаӣ набуда ва нест. Барномаи ҳастаии мо комилан сулҳомез ва зери назорати Агентии байналмилалии энергияи атомӣ (МАГАТЭ) мебошад.
Your Comment