Телеграф: Ташкии роҳбари шаҳиди Эрон аз бузургтарин маросимҳои таърихи муосир хоҳад буд

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (Абно) — рӯзномаи инглисии Телеграф дар гузорише аз маросими падруд бо Оятуллоҳи Аъзам Сайид Алӣ Хоменеӣ, роҳбари шаҳиди Инқилоби Исломӣ, навишт, ки ҳазорҳо нафар пеш аз оғози расмии маросим дар кӯчаҳои мунтаҳӣ ба макони ташкии ҳузур ёфта ва хоҳони интиқом аз душманони Эрон шудаанд.
Ин рӯзнома бо ишора ба бароварди мақомоти эронӣ хабар дод, ки шумори иштирокчиёни маросими Теҳрон метавонад ба 20 миллион нафар бирасад ва бо ҳисоби ойинҳои баргузоршуда дар Теҳрон, Қум, Машҳад ва шаҳрҳои зиёратии Ироқ, шумори умумии ҳозирон то тақрибан 35 миллион нафар афзоиш ёбад; ин омор, ба навиштаи Телеграф, ин маросимро дар зумраи бузургтарин ойинҳои ташкии таърихи муосир қарор медиҳад.
Телеграф инчунин ҳузури васеи мардумро нишонае аз маъруфият ва пуштибонии иҷтимоии Оятуллоҳ Хоменеӣ тавсиф кард ва навишт, ки бар хилофи баъзе пешбиниҳо дар Ғарб дар бораи пайдоиши нооромӣ ё заиф гаштани интизоми дохилии Эрон, издиҳоми бузурги мардум барои бодруди роҳбари шаҳид дар кӯчаҳо ҳозир шудаанд.
Ин рӯзнома дар идома бо ишора ба ҳузури ҳайатҳо аз тақрибан 100 кишвар дар ин маросим, ин ширкатро нишондиҳандаи андозаи байналмилалии ойин ва мақоми сиёсии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон арзёбӣ кард.
Your Comment