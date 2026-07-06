Гардиан дар гузориш аз маросими тадфини пешвои шаҳид: ҳузури миллионҳо нафар ва шиори ҳамагонии «Бояд бархост»

Ба гузориши Агентии байналмилалии иттилоотии Аҳлу-л-Байт (АБНА) — Гардиан бо ишора ба ҳузури миллионии мардум дар кӯчаҳои Теҳрон навишт, ки сили ҷамъияти сиёҳпӯш бо парчамҳое, ки дар болои он шиори «Бояд бархост» нақш баста буд, ба гунае посухи рамзӣ ба ҷанге талқи мешуд, ки дар моҳи феврал аз ҷониби Доналд Трамп бар зидди Эрон оғоз шуда буд. Ин ҳузури васеъ, рамзе аз ҳамбастагии миллӣ дар баробари фишорҳои хориҷӣ мебошад.
Ин манбаи хабарӣ идома дод, ки масири тадфин аз майдони Инқилоб то майдони Озодӣ пур аз ҷамъияте буд, ки аз соатҳои аввали субҳ бо метроҳои пур ва пур аз издиҳом худро ба маркази шаҳр расонида буданд. Мотамдорон бо ҳамл кардани аксҳои пешвои шаҳид ва баланд кардани шиорҳое дар бораи мақоми баланди ӯ дар пешгоҳи илоҳӣ, атмосферае пур аз сӯг ва интиқомҷӯӣ эҷод карданд.
Гардиан низоми маросимро муваффақитомез тавсиф кард ва изҳор дошт, ки дар ин миён, низоми бесобиқаи маросим, ки бе фатот баргузор шуд, ҳамчун як муваффақияти ташкилӣ барои нерӯҳои ихтиёрӣ ва ниҳодҳои давлатӣ дар миёнаи буҳрон мебошад.
Your Comment