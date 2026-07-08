Ғарибободӣ: Ҳамлаҳои Амрико ба ҷануби Эрон вайронкунии ашаддии Ёддошти Исломобод аст

Ба гузориши Агентии байналмилалии иттилоотии Аҳлу-байт (АБНА) – Козим Ғарибободӣ, муовини вазири корҳои хориҷӣ оид ба масъалаҳои байналмилалӣ, дар посух ба ҳамлаи Амрико ба ҳадафҳое дар ҷануби Эрон, дар паёме дар фазои маҷозӣ навишт: "Амали Амрико дар бекор кардани истисноҳои таҳрими фурӯши нафти Эрон, мисдоқи вайронкунии ашаддии банди 10 мебошад ва амалиёти низомии баъдии ин кишвар бар зидди Эрон низ мисдоқи вайронкунии ҷиддии бандҳои 1 ва 2 Ёддошти Исломобод аст."
Ғарибободӣ илова кард: "Амрико дар 3 ҳафтаи гузашта низ ба воситаи амалҳои режими сионистӣ дар Лубнон ва изҳороти таҳдидомез бар зидди Эрон, борҳо бандҳои 1 ва 2 Ёддоштро вайрон кардааст."
Муовини вазири корҳои хориҷӣ оид ба масъалаҳои байналмилалӣ таъкид кард: "Эрон дар айни ҳушдори ҷиддӣ дар бораи оқибатҳои паймоншикании Амрико, тадбирҳои қатъиро дар ҳифзи манфиатҳо ва амнияти миллии худ андешида хоҳад кард."
Your Comment