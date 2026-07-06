Наҷаф омодаи мезбонӣи бошукӯҳ аз «меҳмони Имом Алӣ (а)»; ҷузъиёти тадфини таърихии пешвои шаҳид

Ба гузориши Агентии байналмилалии иттилоотии Аҳлу-л-Байт (АБНА) — «Юсуф Маккӣ Кенавӣ», волии Наҷафи ашраф, аз анҷоми муқаддамоти амниятӣ, логистикӣ ва хизматрасонӣ, пуштибонӣ барои баргузории маросими тадфини пайкари пешвои шаҳиди Эрон хабар дод ва эълом кард, ки ин маросим дар ду бахши расмӣ ва мардумӣ баргузор хоҳад шуд, ҳамзамон беш аз сад мавакиби Ҳусайнӣ барои хизматрасонӣ ба тадфинкунандагон ташкил шудаанд.
Кенавӣ илова кард: Вилояти Наҷаф шоҳиди ду барнома барои маросими тадфин хоҳад буд, ки барномаи аввал, маросиме расмӣ аст ва рӯзи сешанбе бо ҳузури раисони қувваҳои иҷроия, қонунгузорӣ ва қазоия, роҳбарони ҷараёнҳои сиёсӣ ва чаҳорчӯби ҳамоҳангсозӣ, гурӯҳе аз намояндагони порлумон ва шахсиятҳои расмӣ дар фурудгоҳи байналмилалии Наҷаф баргузор мешавад. Барномаи дуюм низ дарбаргирандаи тадфини мардумӣ аст, ки субҳи рӯзи чоршанбе соати 6 оғоз хоҳад шуд ва масири ин тадфин аз пули бемористони Садр дар кӯчаи фурудгоҳ оғоз ва пас аз гузаштан аз бофтаи куҳнаи шаҳр, ба ҳарами мутаҳҳари Ҳазрати Алӣ (а) анҷом меёбад.
Волии Наҷаф бо ишора ба он ки ин вилоят мезбони ҳайате аз дафтори сарвазирӣ, фармондеҳии амалиёти муштарак, ташкилоти басёҷи мардумӣ ва сафири Эрон буда ва тамоми ҷузъиёти марбут ба созмондиҳии маросим мавриди баррасӣ қарор гирифтааст, бар омодагии пурраи Наҷафи ашраф барои мезбонӣ аз ин рӯйдоди таърихӣ таъкид кард.
Аз тарафи дигар «Ҳайдар Кабун» мудири идораи шаъир ва маросимҳои миллионӣ дар вилояти Наҷафи ашраф низ гуфт: Соҳибони мавакиби Ҳусайнӣ омодагиҳои худро барои истиқбол аз ширкаткунандагоне, ки аз дохил ва хориҷи Ироқ дар ин маросим ҳузур меёбанд, оғоз кардаанд.
Ӯ бо изҳор ба он ки кумитаи ихтисосӣ сеюмин нишасти худро барои баррасии омодагиҳои вижаи ин маросим баргузор кардааст, илова кард: Талошҳо бар таъмини тамоми ниёзҳои хизматрасонӣ ва сохторӣ мутамарказ аст, то ҳамзамон бо итминон аз ҳаракати равони корвони тадфин, беҳтарин хизматрасонӣ ба тадфинкунандагон пешниҳод гардад.
Кабун дар охир эълом кард: То ба ҳол беш аз 60 мавакиби Ҳусайнӣ барои ҳузур дар ин маросим сабти ном кардаанд ва пешбинӣ мешавад, ки ин шумора то беш аз сад мавакиб афзоиш ёбад ва қисми асосии ин мавакибҳо дар тӯли масири тадфин мустақар хоҳанд шуд, то ба ширкаткунандагон хизматрасонӣ кунанд.
Your Comment