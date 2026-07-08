Ҷомеашиноси олмонӣ: Видои миллионии Имом Хоменеӣ ривояти расонаҳои ғарбиро расво кард

Ба гузориши Агентии байналмилалии иттилоотии Аҳлу-байт (АБНА) — Кристиан Бергбау, ҷомеашиноси олмонӣ, дар ёддоште бо ишора ба ҳузури пуршӯри эрониён дар маросими видоъ бо пешвои шаҳиди Инқилоби исломӣ навишт, ки ин истиқболи васеъ зиддияти ошкоро миёни воқеияти ҷомеаи Эрон ва тасвиреро ошкор сохт, ки расонаҳои ҷараёни асосии Ғарб дар моҳҳои гузашта аз оятуллоҳ Хоменеӣ пешкаш мекарданд.
Вай илова кард, ки рӯзномаи «Билд»-и Олмон ба ҳузури миллионии мардум барои эҳтиром ба пешвои инқилоби Эрон иқрор шуд, аммо ҳамин расона пештар борҳо кӯшида буд, ки ӯро шахсе бе пойгоҳи мардумӣ муаррифӣ кунад. Ин ҷомеашиноси олмонӣ таъкид кард, ки чунин зиддият дар пахши расонаҳои ғарбӣ ошкор аст, аммо қисми асосии ин расонаҳо на танҳо тавсифи дар бораи он пешниҳод намекунанд, балки шаҳодати пешвои як кишвар дар ҳамлаи ҳавоиро, ки вайронкунии ошкори ҳуқуқи байналмилалӣ аст, нодида гирифтаанд.
Бергбау дар идома ба сохтори расонавии Олмон ишора кард ва навишт, ки рӯзномаи Билд ба муассисаи Аксель Шпрингер тааллуқ дорад ва кормандони ин гурӯҳ уҳдадори қабули принсипҳое ҳастанд, ки дастгирӣ аз режими сионистӣ яке аз аркони он ба шумор меравад. Вай бо ишора ба изҳороти охирини Маттиас Дёпфнер, раиси ҳайати мудирони Аксель Шпрингер, илова кард, ки ӯ кормандони ин гурӯҳи расонавиро таҳдид кардааст, ки агар бо принсипҳои эълоншудаи ин муассиса, аз ҷумла дастгирӣ аз он чизе ки ҳуқуқи вуҷуди Исроил хонда мешавад, мувофиқ набошанд, наметавонанд ҳамкории худро идома диҳанд.
Ин ҷомеашиноси олмонӣ хотирнишон кард, ки бо вуҷуди таблиғоти васеи расонаҳои ғарбӣ, вокунишҳои гуногун дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шудааст ва шуморае аз корбарон бо дидани суханҳо ва тасвирҳои Имом Хоменеӣ аз оромӣ, вазнинӣ ва тарзи самимонаи сухан гуфтани ӯ изҳори шигифтӣ кардаанд.
Шигифтии як корбари ҷавони олмонӣ аз шахсияти Имом Хоменеӣ
Бергбау ба нақл аз як корбари ҷавони олмонӣ навишт: «Вақте суханҳои оятуллоҳ Хоменеӣ мешунавам, овози дилнишину тарзи ороми сухан гуфтани ӯ таваҷҷуҳи маро ба худ мекашад. Оё чунин шахс метавонад ҳамон чеҳрае бошад, ки расонаҳо аз ӯ сохтаанд?» Вай илова кард, ки тафовут миёни шахсияти орому вазнини Имом Хоменеӣ ва рафтори сиёсатмадорони монанди Доналд Трамп барои бисёре аз корбарони ғарбӣ қобили мушоҳида будааст.
Ин ҷомеашиноси олмонӣ дар идомаи ёддошти худ навишт: «Тарзи оддии зиндагӣ, дидборҳои эҳсосӣ бо мардуми оддӣ ва робитаи самимона бо аъзои ақаллиятҳои миллӣ ва динӣ, аз муддатҳо пеш ин дарки маро дар худ сохта буд, ки бо роҳбари содиқ ва асли рӯ ба рӯ ҳастем». Бергбау илова кард: «Имом Хоменеӣ бар эътиқодоти худ истод, дар душвортарин шароит устувор монд ва ба ормонҳояш вафодор буд. Ӯ дар ниҳоят омода шуданд, ки барои боварҳояш ва барои истиқлолу ҳокимияти кишвараш ҷон фидо кунад».
Вай дар охир бо интиқод аз вазъияти нахбегони сиёсии Ғарб навишт, ки бисёре аз сиёсатмадорони аврупоӣ эътибори худро дар миёни мардум аз даст додаанд ва кам касе бовар дорад, ки онҳо омода бошанд барои истиқлолу манфиатҳои кишварашон ҳамон гуна истодагарӣ кунанд, ки Имом Хоменеӣ истод. Вай ёддошти худро бо ин суол ба поён расонд: «Канслери кунунии Олмон дар асоси натиҷаи ҳамаи пурсишҳои муассисаҳои гуногун, номарғубтарин канслери таърихи ин кишвар аст. Воқеан, ки бовар дорад, ки ӯ аз манфиатҳои Олмон ҳимоят мекунад ва барои ҳокимияти кишвараш меистад? Ва агар рӯзе аз дунё биравад, чанд нафар барои ширкат дар маросими дафни ӯ ҳозир хоҳанд шуд?»
Your Comment