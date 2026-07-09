Тавре ки хабаргузории Абна хабар медиҳад, Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ бо нашри эъломияе, дар он аз маҳв гардидани маркази фармондеҳӣ ва назорати душман дар Ғарби Осиё ва пойгоҳи ҳавоии душман дар Ал-Азрақ (Урдун) бо 10 адад мушаки баллистикӣ хабар дод, ҳушдор дод: «Дар сурати такрори таҷовузи артиши террористии Амрико, пойгоҳҳои дигари Амрико дар минтақа аз оташи сангини мо дар амон нахоҳанд монд.»
Сипоҳ: Маркази фармондеҳӣ ва назорати душман дар Ғарби Осиё ва пойгоҳи ҳавоии душман дар Ал-Азрақ (Урдун) маҳв карда шуд
9 Июл 2026 - 23:20
News ID: 1838091
Source: ABNA
Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ аз маҳв гардидани маркази фармондеҳӣ ва назорати душман дар Ғарби Осиё ва пойгоҳи ҳавоии душман дар Ал-Азрақи Урдун бо 10 адад мушаки баллистикӣ хабар дод.
Your Comment