  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Сипоҳ: Маркази фармондеҳӣ ва назорати душман дар Ғарби Осиё ва пойгоҳи ҳавоии душман дар Ал-Азрақ (Урдун) маҳв карда шуд

9 Июл 2026 - 23:20
News ID: 1838091
Source: ABNA
Сипоҳ: Маркази фармондеҳӣ ва назорати душман дар Ғарби Осиё ва пойгоҳи ҳавоии душман дар Ал-Азрақ (Урдун) маҳв карда шуд

Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ аз маҳв гардидани маркази фармондеҳӣ ва назорати душман дар Ғарби Осиё ва пойгоҳи ҳавоии душман дар Ал-Азрақи Урдун бо 10 адад мушаки баллистикӣ хабар дод.

Тавре ки хабаргузории Абна хабар медиҳад, Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ бо нашри эъломияе, дар он аз маҳв гардидани маркази фармондеҳӣ ва назорати душман дар Ғарби Осиё ва пойгоҳи ҳавоии душман дар Ал-Азрақ (Урдун) бо 10 адад мушаки баллистикӣ хабар дод, ҳушдор дод: «Дар сурати такрори таҷовузи артиши террористии Амрико, пойгоҳҳои дигари Амрико дар минтақа аз оташи сангини мо дар амон нахоҳанд монд.»

Your Comment

You are replying to: .
captcha