Ҳузури миллионии мардум дар маросими дафни пешвои шаҳид, Амрикову Исроилро ба ваҳшат андохт / Қудрати мардумӣ – унсуре, ки душман натавонист дарк куна

Ба гузориши Агентии байналмилалии иттилоотии Аҳлу-байт (АБНА) — Ҳозим аш-Шимрӣ дар суҳбат бо шабакаи Ал-Аҳд бо ишора ба ҳузури васеи мардум дар маросими дафни пешвои шаҳиди Инқилоби исломӣ, ин ҳузури миллиониро яке аз муҳимтарин омилҳои қудрати меҳвари муқовимат донист ва таъкид кард, ки чунин манзараҳо душманонро дар ҳолати ваҳшат қарор додааст.
Вай изҳор дошт: «Ҳар кишваре унсурҳои қудрати хоси худро дорад ва он чӣ имрӯз дар Ҷумҳурии исломии Эрон, Ироқ, Лубнон ва Яман ба таври возеҳ дида мешавад, қудрати иҷтимоӣ ва пуштибонии мардумии ин кишварҳо ва ҷараёни муқовимат аст».
Аш-Шимрӣ илова кард: «Ҷанги вайронкунанда ва амалиёти низомие ки Амрико ва режими сионистӣ бар зидди Ҷумҳурии исломии Эрон ва инчунин Лубнон ба роҳ андохтанд, натавонист иродаи мардумиро шикаста гардонад. Бисёре интизор доштанд, ки ин ҷангҳо ба шикаст ва фурӯпошии ҷабҳаи муқовимат биянгозанд, аммо он чӣ дар амал рух дод, комилан бар хилофи ин тасаввур буд».
Ҳузури миллионӣ – ваҳшати душманон ва паёми равшан
Вай бо ишора ба маросими дафни пешвои шаҳиди Инқилоби исломӣ дар Эрон ва Ироқ, таъкид кард: «Ҳамин рӯзҳо ва ҳамин ҳузури миллионӣ, ки имрӯз дар Наҷафи ашраф ва Карбалои муъалло мушоҳида мешавад, душманонро ба ваҳшат андохта ва паёми хеле равшан барои онҳо дорад».
Ин устоди Донишгоҳи Бағдод таъкид кард: «Ин иҷтимоъҳои васеъ нишон медиҳанд, ки миллатҳои араб ва исломӣ дар як сафи воҳид, дар канори муқовимат ва дар баробари исткбори ҷаҳонӣ ва режими сионистӣ истодаанд».
Аш-Шимрӣ дар охир хотирнишон кард: «Ин ҳамон паёми аслӣ аст, ки то имрӯз на Вашингтон ва на режими сионистӣ муваффақ ба дарки он нашудаанд; паёме, ки аз давомнокии ҳамбастагии мардумӣ, устувории ҷабҳаи муқовимат ва шикасти равишҳои душман барои эҷоди шикоф дар миёни миллатҳои минтақа ҳикоят дорад».
Your Comment