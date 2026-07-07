Лос Анҷелес Таймз: Тадфини беназири пешвои шаҳид, намоиши ваҳдати миллӣ ва азми қасоси сахт

Ба гузориши агентсии байналмилалии хабарии Аҳли Байт (Абна) — Лос Анҷелес Таймз дар гузориши саҳроии худ аз Теҳрон, ночор ба инъикоси манзараҳои таърихӣ аз ҳузури азими мардум дар роҳпаймоии рӯзи душанбе шудааст; мардуме, ки ба гуфтаи ин рӯзнома, аз маросими тадфини сардор Сулаймонӣ дар соли 2020 низ фаротар рафта ва тасвирҳои ҳавоии пахшшуда аз симои Ҷумҳурии Исломӣ, васеъии беназири онро тасдиқ кардааст. Ин расона бо ишора ба ҳамли плакатҳои «Марг бар Трамп» ва «Марг бар Нетанияҳу» ва ба дор овехтани метарсакҳои онҳо, ин ҳаракатро на як сугворӣ маҳз, балки эъломи азми миллӣ барои «қасоси сахт» ва идомаи роҳи пешвои шаҳид тавсиф карда ва ба нақл аз сӯгворон, бар тааҳҳуди онҳо ба хунхоҳӣ ва идомаи масири муқовимат саҳе гузоштааст.
Ин гузориш дар идома, тадфини бошукӯҳро дар заминаи музокироти баъд аз ҷанг бо Амрико таҳлил карда ва ба ин нукта иқрор дорад, ки Эрон аз ин намоиши ваҳдат, ҳамчун василае барои таҳқиқи хостаҳои роҳбардории худ монанди ҳокимият бар тангаи Ҳурмуз, пешбурди барномаи ҳастаӣ ва ҳалли муноқишаҳои минтақавӣ баҳра мебарад. Лос Анҷелес Таймз бо ишора ба таваққуфи музокирот то анҷоми маросим, ин паёмро аз сӯи Теҳрон равшан мешуморад, ки ҳар гуна тавофуқ, манӯт ба пазириши воқеиятҳои нави майдон тавассути Амрикост; воқеиятҳое, ки дар он, Эрон бо такя бар мавқеи геополитикии худ, василаи фишорро дар ихтиёр гирифта ва «бозии замон»-ро ба судди худ идора мекунад.
Дар қисмати поёнӣ, ин рӯзнома ғайбати Пешвои муаззами инқилоб, Оятуллоҳ Сайид Муҷтабо Хоманаӣ ба далели тадбирони амниятӣ ва ҳамзамонии ин маросим бо таътили васеи маъобр, фурудгоҳҳо ва зиндагии рӯзмарраро нишоне аз идоракунии ҳамоҳанги кишвар дар баргузории ин рӯйдоди азим медонад. Лос Анҷелес Таймз дар ниҳоёт бо вуҷуди кӯшиш барои бузургнамоии мушкилот, ночор аз инъикоси ин ҳақиқат аст, ки Ҷумҳурии Исломӣ бо пуштибонии ҳузури миллионӣ ва шӯри инқилобӣ, бори дигар собит кард, ки таҳдидҳо ва террори душманон, на танҳо иродаи миллатро суст намекунад, балки азми онҳоро барои идомаи роҳи шуҳадо ва таҳқиқи ваъдаҳои илоҳӣ сад чандон мекунад.
Your Comment