  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Дар Бразилия маросими бузургдошти шаҳодати Имом Саҷҷод (а) ва пешвои шаҳиди Инқилоб баргузор мешавад

8 Июл 2026 - 19:10
News ID: 1837546
Source: ABNA
Дар Бразилия маросими бузургдошти шаҳодати Имом Саҷҷод (а) ва пешвои шаҳиди Инқилоб баргузор мешавад

Маркази исломии Бразилия бо нашри эълонномае эълом кард, ки ҳамзамон бо айёми сугвории шаҳодати Имом Саҷҷод (а) ва низ дар пайи шаҳодати оятуллоҳи ул-узмо Сайид Алӣ Хоменеӣ, пешвои фақиди Инқилоби исломии Эрон, маросимеро ба ин муносибат дар шаҳри Сан-Паулу баргузор мекунад.

Ба гузориши Агентии байналмилалии иттилоотии Аҳлу-байт (АБНА) — Маркази исломии Бразилия бо нашри эълонномае эълом кард, ки маросимеро ба муносибати айёми сугвории шаҳодати Имом Саҷҷод (а) ва низ дар пайи шаҳодати оятуллоҳи ул-узмо Сайид Алӣ Хоменеӣ, пешвои фақиди Инқилоби исломии Эрон, баргузор мекунад.

Ин маросим, ки бо ҳадафи бузургдошти ёди Имом Саҷҷод (а) ва пешвои шаҳиди Инқилоби исломӣ баргузор мешавад, рӯзи панҷшанбе, 9 июли соли 2026, дар бинои Маркази исломии Бразилия баргузор хоҳад шуд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha