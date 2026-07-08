Дар Бразилия маросими бузургдошти шаҳодати Имом Саҷҷод (а) ва пешвои шаҳиди Инқилоб баргузор мешавад

Ба гузориши Агентии байналмилалии иттилоотии Аҳлу-байт (АБНА) — Маркази исломии Бразилия бо нашри эълонномае эълом кард, ки маросимеро ба муносибати айёми сугвории шаҳодати Имом Саҷҷод (а) ва низ дар пайи шаҳодати оятуллоҳи ул-узмо Сайид Алӣ Хоменеӣ, пешвои фақиди Инқилоби исломии Эрон, баргузор мекунад.
Ин маросим, ки бо ҳадафи бузургдошти ёди Имом Саҷҷод (а) ва пешвои шаҳиди Инқилоби исломӣ баргузор мешавад, рӯзи панҷшанбе, 9 июли соли 2026, дар бинои Маркази исломии Бразилия баргузор хоҳад шуд.
Your Comment