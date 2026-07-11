Бақоӣ: Мо дархости гуфтушунид бо Амрико надоштем

Ба гузориши хабаргузории «Абно», Исмоил Бақоӣ дар мусоҳиба дар посух ба суоле дар бораи даъвоҳои мансабдорони Амрико дар бораи гуфтушунидҳо ва оташбас гуфт: «Мо дархости гуфтушунид бо Амрико надоштем, аммо дар асоси равияи масъулиятшиносии ҳамешагии худ, дархости яке аз миёнҷиёни минтақавӣ барои сафар ба Эрон ва гуфтугӯ дар бораи вазъи охиринро рад накардем. Ин сафар, имрӯз дар Машҳад анҷом шуд ва нуқтаи назарҳо ва дидгоҳҳои худро ба тарафи қатарӣ эълом кардем».
Тоҳириҳои нави Амрико вайронкунии ошкори ёддошти тафоҳум аст
Сухангӯи Вазорати хориҷа идома дода, таъкид кард: «Нуктае, ки зарур аст ҳама ба он таваҷҷуҳ кунанд, ки ҳама медонанд, вале бояд мавриди таваҷҷуҳ қарор гирад, ин аст, ки вайдо кардани паймони Амрико як одат аст. Агар қаблан дар соли 2018 баҳонаашон ин буд, ки бо ҳайати ҳокими қаблӣ мушкил доштаанд, ҳоло зоҳиран ҳатто бо худашон низ дар ҷидал ҳастанд. Ёддошти тафоҳуме, ки танҳо бисту ду рӯз аз замони имзои он мегузарад, пайваста аз ҷониби Амрико бо вайрон кардани бандҳои гуногунаш рӯ ба рӯ шудааст».
Бақоӣ илова кард: «Рӯйдодҳое, ки дар тӯли чоршанбе ва панҷшанбе рух дод, вайронкунии фоҷеи банди 1 ва 2-и ёддошти тафоҳум буд. Огоҳиномае, ки дар бораи бекор кардан марбут ба фурӯши нафти Эрон доданд, боз ҳам вайронкунии фоҷеи банди дигари ёддошти тафоҳум буд ва хабаре, ки ба наздикӣ эълом шуд, дар бораи татбиқи тоҳириҳои нав, боз ҳам вайронкунии ошкори банди нӯҳуми ёддошти тафоҳум мебошад. Аз ин 14 банд, тарафи амрикоӣ бо баҳонаҳои гуногун, қисматҳои мухталифи онро вайрон кардааст. Аз ин рӯ, набояд хеле ҳайрон шавем, зеро паймоншиканӣ қисме аз намунаи рафтори ҳайатҳои ҳокими гуногуни амрикоӣ будааст».
Сухангӯи Вазорати хориҷа гуфт: «Аммо мо аз аввал хеле равшан ва ошкоро изҳор кардем: таъҳид дар баробари таъҳид. Ин ба ин маъно аст, ки ҳеҷ таъҳидеро бе ҳамтароф иҷро намекунем. Агар тарафи муқобил таъҳидҳои худро вайрон кунад, ки вайрон кардааст, мутақобилан Ҷумҳурии Исломии Эрон низ тадбири заруриро андешида ва иҷро кардааст. Ин усул, усулест, ки дар оянда низ идома хоҳад ёфт».
Your Comment