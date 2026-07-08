Расонаи ибрӣ: Исроил барои рӯ ба рӯи нав бо Эрон омода мешавад

Ба гузориши Агентии байналмилалии иттилоотии Аҳлу-байт (АБНА) — вебгоҳи ибризабон «Вала» дар гузорише бо ишора ба таҳаввулоти охирини минтақа, аз омодабошии Исроил барои ворид шудан ба як набарди эҳтимолии нав бо Эрон хабар дод. Дар асоси ин гузориш, идомаи ҳузури нерӯҳои амрикоӣ дар минтақа то ҳадди ақал соли 2027, омили муҳим дар тағйири муодилаҳои низомӣ мебошад. Дар ҳамин ҳол, баъзе таҳаррукоти дипломатии Эрон барои дохил кардани «Ҳизбуллоҳ» дар тавофуқоти оташбас ба бунбаст рӯбарӯ шуда ва фазои минтақаро ба сӯи шиддат гирифтани танишҳо равона кардааст.
Вала илова кард, ки Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, бо эълом кардан, ки аз назари вай парвандаи тавофуқ бо Теҳрон баста шуда, гуфтушунидҳоро беҳудагии вақт хонд. Ин мавқеъгирӣ дар канори шиддат гирифтани танишҳои амалиётӣ, боиси он гардидааст, ки дастгоҳи амниятии Исроил вазъияти омодабошии худро дар сатҳе тавсиф кунад, ки аз «сифр ба сад» тағйир ёфтааст. Мақомоти низомии режими ишғолгар бар ин боваранд, ки бо бозгашти мошини ҷангии Амрико ба амалиёти зиддиэронӣ, эҳтимоли посухи мустақими Теҳрон, аз ҷумла ҳамлаҳои мушакии, беш аз ҳар замони дигар афзоиш ёфтааст.
Аз сӯи дигар, манбаъҳои амниятӣ ба сомонаи «Вала» иттилоъ додаанд, ки нерӯҳои амрикоӣ на танҳо кам нашудаанд, балки бо ҳамон сохтори пешина мустақар боқӣ мондаанд. Тибқи ин гузориш, Вазорати дифои Исроил бо миёнҷигарӣ дар тавофуқоти логистикии байни артиши Амрико ва таъминкунандагони маҳаллӣ, заминаи зарурӣ барои ҳузури дарозмуддати ин нерӯҳо дар Исроил то соли 2027-ро фароҳам овардааст.
Вала илова кард, ки дар ниҳоят, вазъияти Лубнон низ маркази таваҷҷуҳот аст. Гузоришҳо тасдиқ мекунанд, ки фишорҳои Эрон барои воридшавии Ҳизбуллоҳ ба тавофуқи оташбас, бо радди қатъии Исроил ва Амрико рӯбарӯ шудааст.
Your Comment