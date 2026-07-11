Арақчӣ: Эрон то ҳол ба ӯҳдадориҳои худ вафо кардааст / Роҳи ягона — риояи мутақобил аст

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (Абно) — вазири умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон субҳи барвақти рӯзи шанбе дар шабакаи X навишт: Эрон то ҳол ба ӯҳдадориҳои худ вафо кардааст, аммо роҳи ягона — риояи ҳар ду тараф ба ӯҳдадориҳои худ дар доираи ёддошти тафоҳуми Исломобод мебошад.
Сайид Аббос Арақчӣ, дар ин паёме, ки ба забони англисӣ нашр шудааст, навишт: Эрон то ҳол ба ӯҳдадориҳои худ вафо кардааст; бар хилофи он чӣ мо аз тарафи ба ном вазири хазинаи Иёлоти Муттаҳида мебинем, ки бо вайрон кардани банди 9-и ёддошти тафоҳум, ӯҳдадориҳои Амрикоро зери по мегузорад.
Вай таъкид кард: Ин вайронкунӣ дар идомаи дигар мавридҳои вайрон кардани ӯҳдадориҳо ва амалҳои нодурусти Иёлоти Муттаҳида сурат гирифтааст.
Дар идомаи паёми Арақчӣ омадааст: Ҳақиқат равшан аст: роҳи ягона — риояи мутақобили ҳар ду тараф ба ӯҳдадориҳои худ аст.
Your Comment