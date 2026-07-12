Санъо: Мо имконоти зиёд дорем; дар канори Эрон ҳастем

Ба гузориши агентӣи хабарии АБНА ба нақли Ал-Масира, Вазорати корҳои хориҷии ҳукумати «тағйир ва сохтмон»-и Яман дар Санъо дар эълонномае таъкид кард, ки идомаи таҷовузҳои Амрико-Сионистӣ бар Эрон ба ҳадафҳои худ намерасад ва ноком хоҳад шуд.
Дар ин эълоннома омадааст: «Мо ба ҳаққи комили Эрон барои дифоъ аз хеш ва ҳадаф қарор додани манфиатҳои Амрико таъкид мекунем. Идомаи таҷовузҳо бар Эрон ба таҷовузгарон ва иқтисоди ҷаҳон зарар хоҳад расонд».
Вазорати корҳои хориҷии Яман инчунин таъкид кард: «Яман дар доираи муодилаи ваҳдати майдонҳо, дар канори Эрон истодааст ва ҳамоҳангии доимӣ дар бораи таҳаввулот вуҷуд дорад ва мо имконоти зиёде дорем, ки дар сурати зарурат аз онҳо истифода хоҳем кард».
Бино ба ин гузориш, дар пайи таҷовузҳои нави Амрико бар Эрон, равобити умумии артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон низ аз мавҷи ҳамлаҳои ҳавопаймоҳои бесарнишини артиш ба пойгоҳҳои Амрико дар минтақа хабар дод.
Равобити умумии артиш дар эълонномае эълом кард, ки дар посух ба идомаи таҷовузҳои ҷинояткори Амрико ба минтақаҳои ҷануби кишвар, артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон аз чанд соат пеш, бо ҳавопаймоҳои бесарнишини нобудгар ва худ, системаи Патриот, анбори муҳиммот ва сайтҳои радари артиши террористии Амрико дар Кувайтро ҳадафи ҳамлаҳои ҳавопаймоҳои бесарнишин қарор дод.
Бино ба ин эълоннома, инчунин дар мавҷи дигари ҳамлаҳои ҳавопаймоҳои бесарнишини артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон, системаи иртиботӣ ва сайтҳои радари артиши кушандаи кӯдакони Амрико дар Баҳрайн ҳадаф қарор гирифт.
Артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳушдор дод: «Оқибатҳои чунин ҳаракатҳо ва ноамнӣ дар минтақа ба уҳдаи душмани амрикоӣ-сионистӣ хоҳад буд ва дар сурати такрори ин ҳамлаҳо, посухҳои сахттаре хоҳем дод».
Your Comment