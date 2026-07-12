Покистон: Мо ба дастгирии расидан ба сулҳи пойдору устувор дар минтақа мутаҳадд ҳастем

Ба гузориши агентӣи хабарии АБНА ба нақли Алҷазира, Вазорати корҳои хориҷии Покистон имрӯз якшанбе ва дар пайи нооромиҳои охири Амрико дар минтақа бо таҷовуз ба нуқтаҳое дар хоки Эрон, бо нашри эълонномае эълом кард: «Мо рӯйдодҳои охире, ки шиддатҳои минтақавиро шадидтар мекунанд, бо нигаронии амиқ пайгирӣ мекунем».
Дар эълонномаи нашршуда аз ҷониби Вазорати корҳои хориҷии Покистон дар ин робита омадааст: «Мо ба пешниҳоди дастгирии пурра барои расидан ба сулҳ ва суботи пойдору устувор дар минтақа тавассути гуфтугӯ ва дипломосӣ мутаҳадд ҳастем. Исломобод дастгирии худро аз ҳокимият ва тамомияти арзии ҳамаи кишварҳои бародар дар минтақа бори дигар тасдиқ мекунем».
Вазорати корҳои хориҷии Покистон илова кард: «Мо аз ҳар ду тараф (Эрон ва Амрико) мехоҳем, ки худдорӣ кунанд, қадамҳое барои коҳиши шиддат бигиранд ва ба уҳдадориҳои худ мувофиқи ёддошти тафоҳум амал кунанд».
Таҳаввулоти охир дар муносибатҳои Эрон ва Амрико бори дигар нишон дод, ки парвандаи муносибатҳои ду кишвар ҳанӯз дар нуқтае ҳассос ва мураккаб қарор дорад; ҳамлаҳои охири Амрико ба нуқтаҳое дар дохили хоки Эрон низ оғози даври нави шиддатҳои низомӣ ва сиёсии байни ду кишвар будааст. Нуқтае, ки дар он ҳамзамон нишонаҳое аз идомаи роҳи дипломосӣ дида мешавад ва дар муқобил, таҳрикоти сиёсӣ ва амниятӣ низ бар доманаи ибҳомот афзудааст. Ин шароит дар ҳоле рақам хӯрда, ки изҳороти охири Доналд Трамп дар бораи раванди таъаммулот бо Эрон, бештар аз он ки тасвире равшан аз оянда пешниҳод кунад, пурсишҳои наверо дар бораи раҳбурди воқеии Вашингтон ба миён овардааст.
Трамп дар тӯли рӯзҳои гузашта аз як сӯ ба поёни оташбас ишора карда ва аз сӯи дигар, аз идомаи музокирот сухан гуфтааст; мавзеъҳое, ки аз нигоҳи бисёрҳо ифодакунандаи равиши дугона дар сиёсати Амрико мебошад. Ин дугонагӣ пеш аз ин низ нисбат ба Эрон мушоҳида шудааст; ба гунае ки Вашингтон ҳамеша кӯшиш кардааст ҳамзамон бо нигоҳ доштани каналҳои гуфтугӯ, аз абзорҳои фишори сиёсӣ, иқтисодӣ ва амниятӣ низ барои афзоиши қудрати чанговарӣ ва гуфтушиниди худ истифода кунад.
Your Comment